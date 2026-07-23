Egészen valószerűtlen helyzetben, két ház fala közé préselődve ért véget egy idős autós útja a svájci Ilanzban, 2026. július 21-én.

A 87 éves férfi tévedésből zsákutcába hajtott. Megpróbált visszatolatni, ám először nekiment egy fémkorlátnak, majd összetévesztette a gáz- és a fékpedált. Az autó további korlátoknak, végül egy ház falának ütközött, és csak akkor állt meg, amikor beszorult két épület közé.

Bár az anyagi kár jelentős volt, a balesetben senki sem sérült meg. A graubündeni kantonális rendőrség a helyszínen elvette a férfi vezetői engedélyét, hogy hatósági eljárásban vizsgálhassák meg, továbbra is alkalmas-e a biztonságos autóvezetésre.

Leggyakrabban parkolás közben tévesztik össze a pedálokat

A gáz- és fékpedál összetévesztése nem kizárólag az idősebb autósok problémája. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság, az NHTSA kutatása szerint a legfiatalabb és a legidősebb vezetők egyaránt felülreprezentáltak az ilyen balesetekben.

A vizsgált esetek többsége parkolókban vagy autóbeállókban történt, jellemzően kis sebességű manőver közben. A kutatásban szereplő észak-karolinai balesetek 57 százaléka parkolóban vagy kapubejárónál következett be, az esetek negyedénél pedig éppen parkolási manővert végzett a vezető.

A probléma egyik veszélyes sajátossága, hogy a sofőr gyakran azt hiszi, a féket nyomja. Amikor az autó ehelyett megindul, ösztönösen még erősebben tapos rá ugyanarra a pedálra, amitől a jármű hirtelen felgyorsulhat. Néhány méter is elég ahhoz, hogy az autó falnak, kirakatnak vagy egy másik járműnek csapódjon.

Nem feltétlenül rosszabbul vezetnek, de sérülékenyebbek az idősek

A svájci baleset-megelőzési hivatal, a BFU hangsúlyozza, hogy a 65 év feletti autósok általában óvatosabban vezetnek: ritkábban ülnek alkohol fogyasztása után volán mögé, kevésbé jellemző rájuk a gyorshajtás, és éjszaka is kevesebbet közlekednek.

Egy baleset következményei azonban náluk rendszerint súlyosabbak. Svájcban ezer közlekedési balesetet szenvedő idős ember közül átlagosan 29 veszíti életét, míg a 25–44 éves korosztályban ez az arány hat az ezerhez. Ebben nemcsak az esetlegesen romló reakcióidő vagy információfeldolgozás, hanem az életkorral járó fokozott fizikai sérülékenység is szerepet játszik.

Néhány apróság is csökkentheti a kockázatot

A pedáltévesztés veszélyét megfelelő üléspozícióval is mérsékelni lehet. A vezetőnek úgy kell elérnie a pedálokat, hogy a térde teljesen lenyomott fék mellett is enyhén hajlított maradjon, a sarka pedig stabilan támaszkodjon a padlón.

Vezetéshez érdemes kerülni a vastag talpú, túl széles vagy könnyen lecsúszó cipőket. Fáradtság, bizonytalanság, új gyógyszer szedése vagy romló látás esetén pedig nem szégyen orvossal konzultálni, vezetéstechnikai felmérésen részt venni, esetleg önként lemondani bizonyos útvonalakról, például az éjszakai vagy nagy forgalmú közlekedésről.

Az ilanzi eset szerencsésen, sérülés nélkül ért véget. A két ház közé szorult autó látványa azonban jól mutatja, hogy egy látszólag ártalmatlan, néhány kilométer/órás manőver is pillanatok alatt katasztrófába torkollhat.