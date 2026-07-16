Egy hazai kutatás szerint a magyar férfiak átlagosan napi 7-7,5 órát alszanak. Ráadásul a férfiak alvásideje jellemzően 15-20 perccel rövidebb, mint a nőké, és a társadalmi szokások miatt hajlamosak kicsit később nyugovóra térni, mint a hölgyek. Munkanapokon még kevesebbet fordítanak a pihenésre: az átlagos alvásidő ilyenkor 6,8-7 óra között alakul. Holott a megfelelő mennyiségű alvás elengedhetetlen tartópillére az általános jóllétnek, az éberségnek és az egészségnek.

Mindez nem a véletlen műve: az extra munkákat sokszor abban az idősávban lehet elvégezni, amikor már alszik a család. Ilyenkor akár 2-3 órát is eltölthet egy férfi a számítógép előtt. A Covid óta elmosódtak az éles határok a munkaidő és a szabadidő között. Az sem ritka, ha valaki annyi túlórát vállal, hogy átlagosan napi 10 órát tölt az irodában. A hivatásos kamionsofőröknél szintén alap a 9 órás munka (vezetési idő), ami ráadásul heti kétszer napi 10 órára növelhető.

Keveset pihennek, akkor is rosszul?

A férfiak számára a fáradtság sokszor büszkeségi kérdés: nem beszélnek róla, és nem is tesznek ellene. Ha mégis, gyakran rosszul választják meg a pihenés formáját. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 15–74 éves férfiak naponta mindössze 44 percet töltenek társas együttléttel, miközben szabadidejük nagy részét felemészti a közlekedés (91 perc), és a hosszabb pihenést szinte kizárólag a tévézés jelenti számukra (131 perc).

Holott a társas együttlét csökkenti a stresszhormonokat, lassítja a pulzust, és oldja a feszültséget. Amíg a baráti, vagy családi együttlétek a paraszimpatikus (nyugalmi) idegrendszert aktiválják, addig a tévézés inkább a szimpatikus (készenléti) idegrendszerre van hatással a villódzó fények, a gyors vágások és a hanghatások miatt. A tévézés tehát csak elfedi a fáradtságot, de nem tölti vissza a szervezetet. Ennél még az is jobb lenne, ha az ember inkább az alvásidőt toldaná meg.

Így bosszulja meg magát

Ha valaki nem alszik eleget, akkor annak már másnap érezhető jelei vannak – ezt bizonyára mindannyian megtapasztaltuk már, huzamosabb ideig fennállva pedig számos egészségi problémát okozhat. Az alváshiány következtében a mindennapokban jelentősen csökkenhet a koncentráció, ami vezetésnél különösen veszélyes. Nő a reakcióidő, és figyelmetlenebbé válhat az ember. Szintén jellemző kísérő tünet az ingerlékenység. Amikor valakit minden és mindenki idegesít, az egyértelműen az alváshiányos agyműködés jele. A kialvatlan agy mindent túlreagál. Az alváshiány miatt a libidó is csökken, hiszen alacsonyabb szinten stabilizálódik a tesztoszteronszint, de anyagcserezavarok is jelentkezhetnek, ami miatt felgyorsulhat a hízás és lassulhat a zsírégetés.

A férfiasság nem a végletekig széthajtott testben, hanem a jó teljesítményben, a tiszta fejben és a megbízhatóságban mutatkozik meg. Sok férfi tévesen azt hiszi, hogy az alváshiányt hétvégén be lehet pótolni, de a rossz hír az, hogy a szervezet nem így működik. A krónikus alváshiány nem pótolható egyetlen hosszú alvással.

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