Árnyékflottát épít a dél-ausztráliai rendőrség, közölték weboldalukon. Járműbeszerzésük már csupán emiatt a felütés miatt sem mindennapi, a beszerzett járművek pedig látványos trükköt tudnak. A hat új autó ‒ köztük két Subaru Outbackkel, két Toyota Klugerrel és két Toyota Land Cruiser 300-assal ‒ nappali fények között nem tűnik kirívónak.

Ám ha oldalról is megvilágítják őket, akkor láthatóvá válik a rendőrségi matricázásuk.

Fontos tisztázni, hogy ezek nem jelöletlen, civil rendőrautók, megvan bennük minden a sebességmérőtől kezdve a baleseti helyszíneléshez szükséges cuccokig. Csupán a szokásos feliratok hiányoznak (részben) róluk. Az autókkal elsősorban ittas és bedrogozott sofőrökre vadásznak majd, de a gyorshajtókat, a veszélyesen, illetve figyelmetlenül vezetőket is célba veszik.

A képek nem igazán adják jól vissza, hogyan is válnak láthatatlanná nappal a rendőrautók, de ebben a videóban jól látszik:

A kiszemelt célközönség elkapására komolyabb figyelmet szeretnének fordítani, ugyanis a kontinensnyi ország déli részén 10 százalékkal megugrott az ittas vezetésből eredő, 21 százalékkal a kábítószerhez köthető, 36 százalékkal pedig a veszélyes vezetéshez köthető halálesetek száma.