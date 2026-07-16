Rengeteg magyar autós közlekedik Ausztria útjain. Nyugati szomszédainknál talán óvatosabbak is vagyunk egy fokkal a nagyobb szigor miatt, 2027 januárjától azonban valószínűleg még elővigyázatosabb lesz mindenki, ugyanis súlyosabb büntetéseket osztogatnak majd az egyes kihágásokért.

Mindenek előtt az egyik legfontosabb változás az lesz, hogy megszűnik a tartományonként eltérő büntetési tételek rendszere, azaz ugyanannyira fog fájni a pénztárcának egy Bécs környéki gyorshajtás, mint egy salzburgi. A büntetési tételek megközelítőleg 50 százalékkal fognak emelkedni, egyes kihágásoknál látványosabban, másoknál kevésbé nőnek az árak.

Az alábbiakban a teljes új büntetési listát közöljük.

Gyorshajtás

  • Városban (50 km/órás sebességkorlát)
    10 km/órás túllépésig: 60 euró
    10-15 km/órás túllépés: 80 euró
    15-20 km/órás túllépés: 105 euró
  • Országúton (100 km/órás sebességkorlát)
    10 km/órás túllépésig: 50 euró
    10-20 km/órás túllépés: 80 euró
    20-25 km/órás túllépés: 95 euró
    25-30 km/órás túllépés: 120 euró
  • Autópályán (130 km/órás sebességkorlát)
    10 km/órás túllépésig: 40 euró
    10-20 km/órás túllépés: 80 euró
    20-30 km/órás túllépés: 120 euró
  • Lakó-pihenő övezetekben (20 km/órás sebességkorlát)
    10 km/órás túllépésig: 40 euró
    10-20 km/órás túllépés: 70 euró
Emelkednek az autósok bírságai, sok magyart érinthet 1

Kép: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Elsőbbségadás

  • Piroson áthajtás: 100 euró
  • Sárgán áthajtás (mielőtt a lámpa pirosra vált): 70 euró
  • Gyalogos át nem engedése a gyalogátkelőhelyen: 85 euró
  • Stoptábla figyelmen kívül hagyása: 80 euró
  • Elfogyó sávnál a cipzárelv megtagadása, az elsőbbség meg nem adása: 70 euró

Parkolás

  • Tiltott helyen parkolás: 60 euró
  • Mozgáskorlátozott helyen parkolás engedély nélkül: 120 euró
  • Parkolás gyalogos- vagy kerékpár-átkelőn, és annak öt méteres körzetében: 75 euró
  • Parkolás autókijárón: 70 euró
  • Fizetős parkolóban várakozás jegy nélkül, lejárt jeggyel: 60 euró

Autópálya

  • Vészsáv nyitásának elmulasztása, vészsáv jogosulatlan használata: 200 euró
  • Megfordulás, tolatás az autópályán: 130 euró
  • Leállósáv jogosulatlan használata: 130 euró
  • Jobbra tartás elmulasztása: 100 euró
Emelkednek az autósok bírságai, sok magyart érinthet 2

Vészsáv (Kép: Sean Gallup/Getty Images)

Egyebek

  • Záróvonal vagy forgalomtól elzárt terület átlépése: 95 euró
  • Behajtani tilos tábla figyelmen kívül hagyása: 110 euró
  • A motor szükségesnél hosszabb ideig történő járatása: ​​50 euró
  • Irányjelző használatának elmulasztása: 70 euró
  • Biztonságos követési távolság be nem tartása az elöl haladó járműtől: 100 euró
Emelkednek az autósok bírságai, sok magyart érinthet 3
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