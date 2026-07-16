Rengeteg magyar autós közlekedik Ausztria útjain. Nyugati szomszédainknál talán óvatosabbak is vagyunk egy fokkal a nagyobb szigor miatt, 2027 januárjától azonban valószínűleg még elővigyázatosabb lesz mindenki, ugyanis súlyosabb büntetéseket osztogatnak majd az egyes kihágásokért.
Mindenek előtt az egyik legfontosabb változás az lesz, hogy megszűnik a tartományonként eltérő büntetési tételek rendszere, azaz ugyanannyira fog fájni a pénztárcának egy Bécs környéki gyorshajtás, mint egy salzburgi. A büntetési tételek megközelítőleg 50 százalékkal fognak emelkedni, egyes kihágásoknál látványosabban, másoknál kevésbé nőnek az árak.
Az alábbiakban a teljes új büntetési listát közöljük.
Gyorshajtás
- Városban (50 km/órás sebességkorlát)
10 km/órás túllépésig: 60 euró
10-15 km/órás túllépés: 80 euró
15-20 km/órás túllépés: 105 euró
- Országúton (100 km/órás sebességkorlát)
10 km/órás túllépésig: 50 euró
10-20 km/órás túllépés: 80 euró
20-25 km/órás túllépés: 95 euró
25-30 km/órás túllépés: 120 euró
- Autópályán (130 km/órás sebességkorlát)
10 km/órás túllépésig: 40 euró
10-20 km/órás túllépés: 80 euró
20-30 km/órás túllépés: 120 euró
- Lakó-pihenő övezetekben (20 km/órás sebességkorlát)
10 km/órás túllépésig: 40 euró
10-20 km/órás túllépés: 70 euró
Elsőbbségadás
- Piroson áthajtás: 100 euró
- Sárgán áthajtás (mielőtt a lámpa pirosra vált): 70 euró
- Gyalogos át nem engedése a gyalogátkelőhelyen: 85 euró
- Stoptábla figyelmen kívül hagyása: 80 euró
- Elfogyó sávnál a cipzárelv megtagadása, az elsőbbség meg nem adása: 70 euró
Parkolás
- Tiltott helyen parkolás: 60 euró
- Mozgáskorlátozott helyen parkolás engedély nélkül: 120 euró
- Parkolás gyalogos- vagy kerékpár-átkelőn, és annak öt méteres körzetében: 75 euró
- Parkolás autókijárón: 70 euró
- Fizetős parkolóban várakozás jegy nélkül, lejárt jeggyel: 60 euró
Autópálya
- Vészsáv nyitásának elmulasztása, vészsáv jogosulatlan használata: 200 euró
- Megfordulás, tolatás az autópályán: 130 euró
- Leállósáv jogosulatlan használata: 130 euró
- Jobbra tartás elmulasztása: 100 euró
Egyebek
- Záróvonal vagy forgalomtól elzárt terület átlépése: 95 euró
- Behajtani tilos tábla figyelmen kívül hagyása: 110 euró
- A motor szükségesnél hosszabb ideig történő járatása: 50 euró
- Irányjelző használatának elmulasztása: 70 euró
- Biztonságos követési távolság be nem tartása az elöl haladó járműtől: 100 euró