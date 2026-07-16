Rengeteg magyar autós közlekedik Ausztria útjain. Nyugati szomszédainknál talán óvatosabbak is vagyunk egy fokkal a nagyobb szigor miatt, 2027 januárjától azonban valószínűleg még elővigyázatosabb lesz mindenki, ugyanis súlyosabb büntetéseket osztogatnak majd az egyes kihágásokért.

Mindenek előtt az egyik legfontosabb változás az lesz, hogy megszűnik a tartományonként eltérő büntetési tételek rendszere, azaz ugyanannyira fog fájni a pénztárcának egy Bécs környéki gyorshajtás, mint egy salzburgi. A büntetési tételek megközelítőleg 50 százalékkal fognak emelkedni, egyes kihágásoknál látványosabban, másoknál kevésbé nőnek az árak.

Az alábbiakban a teljes új büntetési listát közöljük.

Gyorshajtás

Városban (50 km/órás sebességkorlát)

10 km/órás túllépésig: 60 euró

10-15 km/órás túllépés: 80 euró

15-20 km/órás túllépés: 105 euró

10 km/órás túllépésig: 60 euró 10-15 km/órás túllépés: 80 euró 15-20 km/órás túllépés: 105 euró Országúton (100 km/órás sebességkorlát)

10 km/órás túllépésig: 50 euró

10-20 km/órás túllépés: 80 euró

20-25 km/órás túllépés: 95 euró

25-30 km/órás túllépés: 120 euró

10 km/órás túllépésig: 50 euró 10-20 km/órás túllépés: 80 euró 20-25 km/órás túllépés: 95 euró 25-30 km/órás túllépés: 120 euró Autópályán (130 km/órás sebességkorlát)

10 km/órás túllépésig: 40 euró

10-20 km/órás túllépés: 80 euró

20-30 km/órás túllépés: 120 euró

10 km/órás túllépésig: 40 euró 10-20 km/órás túllépés: 80 euró 20-30 km/órás túllépés: 120 euró Lakó-pihenő övezetekben (20 km/órás sebességkorlát)

10 km/órás túllépésig: 40 euró

10-20 km/órás túllépés: 70 euró

Elsőbbségadás

Piroson áthajtás: 100 euró

Sárgán áthajtás (mielőtt a lámpa pirosra vált): 70 euró

Gyalogos át nem engedése a gyalogátkelőhelyen: 85 euró

Stoptábla figyelmen kívül hagyása: 80 euró

Elfogyó sávnál a cipzárelv megtagadása, az elsőbbség meg nem adása: 70 euró

Parkolás

Tiltott helyen parkolás: 60 euró

Mozgáskorlátozott helyen parkolás engedély nélkül: 120 euró

Parkolás gyalogos- vagy kerékpár-átkelőn, és annak öt méteres körzetében: 75 euró

Parkolás autókijárón: 70 euró

Fizetős parkolóban várakozás jegy nélkül, lejárt jeggyel: 60 euró

Autópálya

Vészsáv nyitásának elmulasztása, vészsáv jogosulatlan használata: 200 euró

Megfordulás, tolatás az autópályán: 130 euró

Leállósáv jogosulatlan használata: 130 euró

Jobbra tartás elmulasztása: 100 euró

Egyebek