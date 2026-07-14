Nemcsak a bejáratott, nagy hagyományú vagy legacy automaker néven összefoglalt márkák ellen vívnak harcot az Európába özönlő kínai autógyártók, egymás között legalább ilyen kíméletlen a küzdelem a kínai háziversenyben. A 2025-ben kontinensünkön 300 ezer feletti új autót értékesítő és 34 európai országban 1300 márkakereskedéssel jelen lévő MG fontos fejlesztésekkel igyekszik tartani pozícióit, hazai konkurensei közül főleg a BYD, a Geely és a Chery illetve a konszernhez tartozó Jaecoo-Omoda tandem ellenében.

Nemrég a cég meghívására Londonban jártunk az MG központjában, ahol a korábban már bemutatott GO és Cyber Concept tanulmányautók világpremierjén kívül a Plug-in Hybrid+ technikáról, a szilárd magos (Solid Core) vagy félszilárdtest-akkumulátorról és a vezetési segédrendszerek között várható fejlesztésekről prezentáltak a cég szakemberei. Sajnos egyelőre kevés adatot és részletet árultak el a technikáról, de a piaci bevezetéshez közeledve alighanem többet tudunk majd róluk.

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Két új benzines jön

Két új benzines, turbófeltöltős motor szerepel a továbbfejlesztett hibrid hajtásláncban, az 1,1 és az 1,5 literes is az új motorcsaládba tartozik. Pontos hengerűrtartalmuk, nyomatékuk, teljesítményük sem ismert, egyedül hatásfokukat közölte az MG, ami 42 illetve 43 százalék feletti érték, tehát kiváló.

Sajnos az nem derült ki, hogy ez a CATARC (China Automotive Technology and Research Center) szerinti mérés-e, amelyben a belső égésű motorok hatásfokának vizsgálatakor nem kell betartani az emissziós korlátozásokat. Ha a kipufogógázok károsanyag-tartalma nincs a mérési szempontok között, akkor a motort a fogyasztás és a hatásfok szempontjából optimálisabb tartományban lehet üzemeltetni, hiszen a mérés során nem kell betartani a Kínában is igen szigorú emissziós határértékeket.

A hibrid erőátvitel továbbra is a legkisebb fogyasztás elérése érdekében variálja a benzines és az elektromos hajtómotorból kivett teljesítményt. Amikor a – közelebbről nem részletezett konstrukciójú és teljesítményű – villanymotor egyedül viszi az autót, a hajtásrendszer leválasztja a generátort, hogy ellenállásával ne növelje az autó mozgatásához szükséges energiaigényt. Ez egyben csendesebbé is teszi a hajtásláncot.

Közvetlen hajtás autópályán

Kis sebességnél a tökéletesített hibridrendszer tisztán a villamos géppel hajtja az autót, közepes sebességtartományban a soros-párhuzamos hibridhajtás motorjai együtt dolgoznak, autópályán pedig a benzines motor közvetlenül hajtja a kerekeket, mint az Opel Ampera és a Chevrolet Volt illetve a Honda teljes hibrid hajtásrendszerében. A turbófeltöltős benzinesek a gyártó adatai szerint üzemidejük 90 százalékában abban tartományban működnek majd, ahol 40 százalék feletti hatásfokot érnek el.

Közelebb a szilárdtest-akkumulátorhoz

Új fejlesztésű akku csatlakozik a konnektorról tölthető hibridhajtáshoz. Ez egy félig szilárdtest akku lesz, a gyártó szilárd magosnak nevezi és erről sem adott még ki teljesítménysűrűségi vagy más konkrét számot.

A továbbfejlesztett, félszilárd elektrolitos akkumulátor a Plug-in Hybrid+ technikához kapcsolódik, tehát a Solid Core akkukat nem csak tisztán elektromos autók kapják meg. A félszilárdtest-akkumulátor biztonságosabb az eddigieknél és hatékonyabb energia-átalakítást biztosít. További előnye, hogy a mostani LFP (lítium-vasfoszfát) akkuknál kevésbé érzékeny az alacsony külső hőmérsékletre és a telep töltöttsége kevésbé hat a kivehető energia nagyságára, amivel az akku épp terhelhető az adott töltöttségi szinten.

Egyelőre csak egy prezentációt láttunk az új megoldásokról, így sem igazolni, sem kétségbe vonni nem tudjuk, hogy a szilárd magos akkumulátor valóban egyenletesebb teljesítményleadást, stabilabb hatótávot és fokozott teljesítményt biztosít-e, amit a gyártó állít róla.

Erősek lesznek a Plug-in Hybrid+ autók

Nehezen értelmezhető ez az adat, hiszen nem ismerjük az érintett autókat, mindenesetre az MG szerint a Plug-in Hybrid+ hajtást megkapó modellek 6,0 másodpercen belül gyorsulnak állórajttal 100-ra és 3,5 mp elég nekik padlógázzal felgyorsítani 80-ról 120-ra, ami remek erőnlétet jelez.

A félszilárdtest-akkukat a plug-in hibrid modellek között három SUV kapja meg először, az aszfaltterepjárók között találunk majd Vitara, 3008 illetve Kodiaq méretűt, és mindhárom újonnan érkező autó lesz. Európában a Plug-in Hybrid+ technikát az MG ZS vezeti be 2027-től, annak kipróbálása és főleg hazai tesztelése után többet tudunk majd a megoldásról.

Okosabb vezetői segédrendszerek

Javulást ígér a márka a vezetőtámogató rendszerek működésében. Az MG az európai utakon, 24 európai országban megtett 1,2 millió kilométeres táv elemzésével javítja a vezetői segédrendszerek algoritmusainak működését és megvalósít olyan szolgáltatásokat, amelyek másutt hosszabb-rövidebb ideje elérhetők.

2027 végére tervezi a cég a Navigate On Autopilot (NOA) rendszer piaci bevezetését Európában. Ez nem önvezetés, a felelősség és a beavatkozás kényszere a vezetőnél marad, de a rendszer részben tehermentesíti őt. Az autópályás használatra tervezett NOA az ígéretek szerint képes lehet felhajtani a sztrádára és letérni onnan, illetve önállóan sávot váltani és előzni gyorsforgalmi úton, ha az adaptív tempomattal beállított sebesség tartása ezt szükségessé teszi.

Elvileg egyetlen évvel később a városi forgalomra programozott Urban NOA is megjelenhet az Európában idén év elején egymilliomodik új autóját kocsiját átadó MG típusaiban. Ám a városi közlekedés annyival összetettebb, annyival több veszélyt hordoz a szembeforgalom és szintbeli kereszteződések nélküli autópályánál, hogy erre majd visszatérünk akkor, ha tényleg kipróbálható, tesztelhető lesz 2028-tól.

Fejlődik a parkolórobot

Addig is jönnek új kényelmi funkciók. Például a parkolórobotnak a parkolóhely felismerése után elég egy gombnyomás a beállás végrehajtására, a járdával vagy fallal párhuzamos helyekre is.

Más autókhoz hasonlóan az MG-nél is elérhetővé válik az autó útvonalát rögzítő és azt tolatás közben újra bejáró funkció, ami akkor segít, ha szűk zsákutcából kell kitolatni, amennyiben ez egyszerűbb a megfordulásnál. Idővel a kínai márka autói is képesek lesznek okostelefonnal távirányítva parkolni orral előre vagy egyenesen behaladni egy parkolóba, ahol nem volna hely kényelmesen kiszállni a kocsiból, majd visszaülni az elinduláshoz.

Goodwood a helyszín

Mivel ez a rendezvény Londonban volt, egy nappal az 1993 óta megrendezett Goodwood Sebességfesztivál indulása előtt, másnap ellátogattunk a Festival Of Speedre, amire szándékosan nem használom a közkeletű FOS rövidítést, mert még a nyitónapi felvezetése is káprázatos esemény.

Gyakorlatilag a motorsport legvidámabb kerti partiját celebrálja a Goodwood House évről évre. Az idei fő téma a „Vetélytársak – legendás párbajok” volt, benne a Ferrari és a Ford villongásával Le Mans-ban 1966-tól, Niki Lauda és James Hunt párviadalával az 1976-os Forma-1-es világbajnoki címért, amit végül Hunt nyert.

Vannak szerény sátrak és többemeletes kitelepülések is, de az közös bennük, hogy bármerre kószálsz, ott csodákra bukkanhatsz. A Festival Of Speeden látható volt többek között a Mercedes egyik F1-es autója, a 2024-es W15, míg a McLaren a 2025-ös MCL38-at eresztette szabadon a parkba épített versenypályán. Lightning McQueen a Verdákból ugyanúgy fellépett, mint az Audi gyári múzeuma az 1938-as Auto Union Type C-vel és az 1939-es Type D replikával.

Le Mans-is hősök: 917, 956, 962

Kicsit arrébb egész estét betöltő, soros nyolchengeres motort rejtő orrával az 1955-ös Mercedes-Benz 300 SLR várt arra, hogy Bernd Schneider, többszörös DTM-bajnok terelje a birtokon belül épített versenypályán. Belefutottam 917-es, 956-os és 962-es Porschébe Le Mans hősei közül.

Idén a sebességfesztivál a 2009-ben alapított Singer, a Porsche 911-et káprázatos mérnöki megoldásokkal, formatervvel és anyagokból újraálmodó amerikai műhely előtt tisztelgett. A Ducati itt is ünnepelte a márka centenáriumát versenymotorok kiállításával. Ahová el sem jutottam, pedig érdemes lett volna, az a nagy vízen túli gépek kiállítása. Észak-Amerikából 50 autó és motorkerékpár képviselte a tengerentúli motorsport.

Lord March goodwoodi birtokán 1,16 mérföldön kanyarog a szalmabálákkal keretezett versenypálya. Ottjártunkkor sporadikus felfutásoknak örülhettünk, de szombaton és vasárnap nagyüzemben veretnek felfelé a legkülönfélébb gépek. A csúcstartó 2022 óta, 39,08 másodperces idővel Max Chilton a McMurtry Spéirling nevű lövedékkel.

A vadászrepülőre hasonlító négykerekű súlya 1000 kg alatt marad, 1013 lóerős és ventilátoraival 2000 kilogrammnyi leszorítóerőt képes termelni a sebességtől függetlenül. Így 1,5 mp alatt gyorsul 96 km/órára, ami 60 mérföld óránként.

Későbbi, 100 darabos szériaverziójáról itt olvashattok, egészen szédületes amit tud. A korábbi goodwoodi rekordot Nick Heidfeld tartotta a McLaren F1 versenyváltozatával, 23 éven át.

Ha jövőre vagy máskor ellátogattok a Londontól dél-nyugatra, Chichester közelében fekvő birtokra, az autórajongás szentélyébe nyertek bebocsájtást, ami sajnos nem olcsó mulatság.

A fesztiválra 95 fonttól kapni jegyeket, ami kerekítve 41 000 Ft és benne van a parkolóhely ára. Gyermekeknek 12 éves korig ingyenes a belépés.

612 fonttól, körülbelül 266 000 forinttól érhetők el jegyek a Lawn Garden Partyra, ahol a versenypálya közvetlen közelébe telepített asztaloknál vacsorázhatsz fentebb stílben, műértő közönséggel.

Esernyőt és kalapot vagy sapkát mindenképp hozzatok, mert vagy a tűző nap, vagy az eső miatt szükség lehet rá. A hab a tortán az FM 87,7-es frekvencián szóló helyi rádióadás, az itt megszólaló emberekért önmagában érdemes a goodwoodi látogatást felvenni a bakancslistádra.