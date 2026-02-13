Sokan csak afféle kísérleti nyúlnak tartották a kategóriájában, de most már biztos hogy a legbrutálisabb villanyautós élményre vágyó gazdag vevők rátehetik a kezüket a teljesen őrült McMurtry Spéirling-re.
A brit milliárdos, David McMurtry tíz évvel ezelőtt alapította meg a saját vezetéknevét viselő autómárkát. Teljes titoktartás mellett kezdte el fejleszteni a leggazdagabbaknak szánt pályagépet. A modell a Spéirling nevet kapta, ami írül annyit tesz: égzengés (vihar).
A nagyközönség előtt ez az egyszemélyes járgány először 2021-ben mutatkozott be a Goodwoodi Sebességfesztiválon, ahol azonnal sorra döntötte a pályarekordokat. Köszönhető ez többek között a padlólemezbe épített egyedi ventilátoroknak, amelyekkel képes dacolni a gravitációval: az autó szó szerint odatapad az aszfalthoz, akár fejjel lefelé is képes lenne haladni.
A Spéirling most végre gyártásba kerül, a vásárlók számára összesen 100 darab lesz elérhető.
Ezek ugyanúgy néznek majd ki, mint az eddigi prototípusok, de a technika terén a pályajátékszer sok tekintetben változik. A britek ugyanis úgy döntöttek, hogy az eddigi 60 kWh-s akkumulátorok helyett egy 100 kWh-s csomagot használnak. Ez azonban megkövetelte az autó meghosszabbítását 3400-ról 3815 milliméterre, miközben a szélessége 1500-ról 1795 mm-re nőtt, a tengelytáv pedig 2000-ről 2200 mm-re nyúlt.
Az eredmény: több hely a kabinban és jobb stabilitás nagy sebességnél. A nagyobb akkumulátornak emellett több szórakozást is kell biztosítania: a GT3-as versenyautók tempójában 20 percig bírja a gyűrődést.
Ezután tarthatunk egy 25 perces szünetet, amíg az autó (és a pilóta) feltöltődik – de csak akkor, ha találunk egy 350 kW teljesítményű töltőoszlopot. Ez nem túl jó arány a rendelkezésre állás és a töltési idő tekintetében, de ez már csak így szokott lenni az ilyen koncepciójú autóknál. Ami egyértelműen szomorú hír, az a tömeg növekedése 1000-ről 1300 kg-ra. Ugyanakkor még mindig ott van a kéttonnás leszorítóerő, ami ezt a plusz súlyt könnyedén ellensúlyozza.
A Spéirlingben egyébként megmaradt a hátsó, 1000 lóerőre hangolt elektromotor, amellyel mindössze 1,5 másodperc alatt katapultál százra. A negyedmérföldes távot 8 másodperc alatt futja, miközben a kanyarokban akár 3 g-s túlterheléssel is számolhatunk.
Érdemes még megemlíteni a 306 km/órás végsebességet is. Ezek mind több mint lenyűgöző adatok, amelyeket a tulajdonosoknak nem feltétlenül egyedül kell élvezniük a pályán – a Spéirling ugyanis számos versenyszériában kapott engedélyt Európában és az Államokban is.
Természetesen csak rövid, 20 percet meg nem haladó futamokról lehet szó. Ráadásul a pilóta nem lehet magasabb 195 centiméternél, mivel a növekedés ellenére a kabinnak megvannak a maga korlátai.
A britek arra számítanak, hogy a tervezett száz darab első példányát idén nyáron adják át. Az autógyár alapítója helyett azonban már csak a fiai lesznek jelen, David McMurtry ugyanis sajnálatos módon 2024-ben, 84 éves korában elhunyt. Így nem érhette meg sem a szériaváltozatot, sem a cég új, tágasabb központba költözését, ahol már az új modelleken is dolgoznak majd.