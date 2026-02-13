Sokan csak afféle kísérleti nyúlnak tartották a kategóriájában, de most már biztos hogy a legbrutálisabb villanyautós élményre vágyó gazdag vevők rátehetik a kezüket a teljesen őrült McMurtry Spéirling-re.

A brit milliárdos, David McMurtry tíz évvel ezelőtt alapította meg a saját vezetéknevét viselő autómárkát. Teljes titoktartás mellett kezdte el fejleszteni a leggazdagabbaknak szánt pályagépet. A modell a Spéirling nevet kapta, ami írül annyit tesz: égzengés (vihar).

A nagyközönség előtt ez az egyszemélyes járgány először 2021-ben mutatkozott be a Goodwoodi Sebességfesztiválon, ahol azonnal sorra döntötte a pályarekordokat. Köszönhető ez többek között a padlólemezbe épített egyedi ventilátoroknak, amelyekkel képes dacolni a gravitációval: az autó szó szerint odatapad az aszfalthoz, akár fejjel lefelé is képes lenne haladni.

A Spéirling most végre gyártásba kerül, a vásárlók számára összesen 100 darab lesz elérhető.

Ezek ugyanúgy néznek majd ki, mint az eddigi prototípusok, de a technika terén a pályajátékszer sok tekintetben változik. A britek ugyanis úgy döntöttek, hogy az eddigi 60 kWh-s akkumulátorok helyett egy 100 kWh-s csomagot használnak. Ez azonban megkövetelte az autó meghosszabbítását 3400-ról 3815 milliméterre, miközben a szélessége 1500-ról 1795 mm-re nőtt, a tengelytáv pedig 2000-ről 2200 mm-re nyúlt.

Az eredmény: több hely a kabinban és jobb stabilitás nagy sebességnél. A nagyobb akkumulátornak emellett több szórakozást is kell biztosítania: a GT3-as versenyautók tempójában 20 percig bírja a gyűrődést.

Ezután tarthatunk egy 25 perces szünetet, amíg az autó (és a pilóta) feltöltődik – de csak akkor, ha találunk egy 350 kW teljesítményű töltőoszlopot. Ez nem túl jó arány a rendelkezésre állás és a töltési idő tekintetében, de ez már csak így szokott lenni az ilyen koncepciójú autóknál. Ami egyértelműen szomorú hír, az a tömeg növekedése 1000-ről 1300 kg-ra. Ugyanakkor még mindig ott van a kéttonnás leszorítóerő, ami ezt a plusz súlyt könnyedén ellensúlyozza.

11 fotó

A Spéirlingben egyébként megmaradt a hátsó, 1000 lóerőre hangolt elektromotor, amellyel mindössze 1,5 másodperc alatt katapultál százra. A negyedmérföldes távot 8 másodperc alatt futja, miközben a kanyarokban akár 3 g-s túlterheléssel is számolhatunk.

Érdemes még megemlíteni a 306 km/órás végsebességet is. Ezek mind több mint lenyűgöző adatok, amelyeket a tulajdonosoknak nem feltétlenül egyedül kell élvezniük a pályán – a Spéirling ugyanis számos versenyszériában kapott engedélyt Európában és az Államokban is.

Természetesen csak rövid, 20 percet meg nem haladó futamokról lehet szó. Ráadásul a pilóta nem lehet magasabb 195 centiméternél, mivel a növekedés ellenére a kabinnak megvannak a maga korlátai.

Ugyanígy szükséges, hogy a tulajdonosnak ne legyen üres a zsebe, mert az ár is változott. McMurtry eredetileg 820 ezer fontos indulóárat becsült, végül azonban az ügyfeleknek legalább 995 000 fontot (kb. 470 millió forintot) kell letenniük az asztalra. Különösen az autó méretét és a szigorúan egycélú felhasználását tekintve ez extrém összeg.

A britek arra számítanak, hogy a tervezett száz darab első példányát idén nyáron adják át. Az autógyár alapítója helyett azonban már csak a fiai lesznek jelen, David McMurtry ugyanis sajnálatos módon 2024-ben, 84 éves korában elhunyt. Így nem érhette meg sem a szériaváltozatot, sem a cég új, tágasabb központba költözését, ahol már az új modelleken is dolgoznak majd.