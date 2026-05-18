Durva videó terjed a közösségi oldalakon: a felvétel szerint valaki elektromos monociklivel, nagyjából 60-70 km/órás tempóval haladt az Árpád híd pesti felhajtóján. Ekkora sebességnél már egy apró úthiba, egy kavics, egy széllökés, egy rossz mozdulat is tragédiához vezethet.

Az elektromos monocikli papíron városi mikromobilitási eszköznek tűnhet, a gyakorlatban viszont a nagy teljesítményű változatok már rég kinőttek abból a világból, amelyben legfeljebb bringatempóról beszélünk. A 60-70 km/órás haladás nem játék: ilyen sebességnél a használó gyakorlatilag védtelen testtel közlekedik az autók között.

Ez nem felelőségteljes közlekedés, ugyanis a monociklivel közlekedő férfi egy esetleges bukás alkalmával másokat is veszélybe sodor. Például hirtelen manőverre kényszerít egy autóst, aki emiatt a járdára sodródik…

A hatályos magyar KRESZ külön nem nevesíti az elektromos rollert, az elektromos monociklit vagy más hasonló mikromobilitási eszközt. Ezeket ezért a műszaki paramétereik alapján próbálják valamelyik meglévő járműkategóriába besorolni. A rendőrség is műszaki adatok alapján sorolja be őket.

Az új KRESZ tervezete már külön foglalkozik a mikromobilitási eszközökkel. A kis teljesítményű motoros rollerek önerőből legfeljebb 25 km/órára lennének képesek, járdán legfeljebb 10, máshol legfeljebb 20 km/órával haladhatnának. A nagy teljesítményű motoros rollereknél a tervezet már vezetői engedélyt, motoros bukósisakot és legfeljebb 45 km/órás sebességet említ.

Vagyis a mostani videón látható, 70 km/óra körüli haladás még a készülő, kifejezetten mikromobilitásra szabott rendszerben sem férne bele a normális közlekedési keretek közé.

Az elektromos monocikli lehet praktikus, látványos és városban ügyes közlekedési eszköz, de csakis ésszerű keretek között.