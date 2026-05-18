Öt éve egy ikonikus Lancia versenyautót keltett életre a Kimera Automobili, majd három évre rá továbbfejlesztette a klasszikus dizájnt modern technológiával ötvöző projektet. Az elmúlt hétvégén viszont egy teljesen új koncepcióval: egy minden elemében új fejlesztésű autóval léptek színre az olaszok.

Annyiban persze mégsem saját a koncepció, hogy formailag itt is tetten érhető a két korábbi restomod projektben feldolgozott Lancia 037 B-csoportos rali versenyautó hatása, ugyanakkor egy csipetnyi Ferrari F40 is vegyült az inspirációba.

És mivel itt nem kötötte a tervezők kezét a történelem, az 1980-as évek soros négyhengeres Lancia-blokkja helyett egy V8-as turbómotor került az utastér és a hátsó tengely közé.

Ez sem saját fejlesztés ugyanakkor, hanem külső beszállítótól vásárolták – nem is akárkitől, hanem a svéd Koenigseggtől.

A legnagyobb teljesítmény kerek 1000 lóerő percenkénti 7350-es fordulatszámon, a maximális forgatónyomaték 1200 Nm, amihez 5500/percig kell forgatni a motort. A leszabályozási határ 8250/perc.

Ezek impozáns értékek, ugyanakkor a Koenigseggtől magasabb számokhoz vagyunk szokva – itt kifejezetten a vezethetőség és a karakter érdekében gyengédebb hangolást kapott a blokk.

A projekt legalább olyan fontos a svédek, mint az olaszok számára: a Koenigsegg ugyanis szeretne hasonló kollaborációkban részt venni, és más szupersportkocsi-gyártóknak is erőforrást építeni.

A Lancia – és általában a műfaj – hagyományaihoz híven a Kimera is elkészítette a K-39 versenyváltozatát, de nem pályaversenyzésen, hanem hegyi felfutón jár az eszük. A K-39 Pikes Peak kivitel egyedi aerodinamikai elemeket kap, ugyanakkor megőrzi közúti alkalmasságát.

A költségek egyelőre nem ismertek, ahogy a limitált széria pontos tervezett darabszáma sem. Annyit elárult a Kimera, hogy már „több mint húsz autót” látatlanban eladtak. Ami viszont a Pikes Peak verziót illeti, abból szigorúan csupán tíz példány készül majd.

