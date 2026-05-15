Jelentős mennyiségű 95-ös benzin és gázolaj felszabadítását rendelte el az új gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István – derült ki a Magyar Közlönyből. A felszabadított 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat azonnal elkezdik értékesíteni.

A rendelet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre vonatkozik, amely az ország biztonsági üzemanyag-tartalékát kezeli. A szövetség csak a kormány engedélyével adhatja el a biztonsági tartalékban lévő üzemanyagot.

A Mol megüzente, újra van védett áras üzemanyag A Telex információi szerint a csütörtöki ópusztaszeri kormányülés után, de még Kapitány István rendeletének megjelenése előtt a Mol már arról értesítette a partnereit, hogy ismét elérhető az olcsóbb üzemanyag. “Újra elérhetővé vált stratégiai tartalékból származó, »(MSZKSZ)« jelöléssel megkülönböztetett normál dízel és normál benzin termékek vételezési lehetősége” – áll a Mol levelében.

A rendelet értelmében a készletező szövetség a 95-ös benzint legfeljebb 286 forintos literenkénti áron, a gázolajat pedig 315 forintos literenkénti nettó áron adhatja el a viszonteladó partnereinek. A tagi hozzájárulás nélküli nettó értékesítési ár a benzinnél 270 forint, a dízelnél pedig 300 forint.

A felszabadított készlet csak védett áras üzemanyagként értékesíthető, piaci áron nem. A készletező szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie a felszabadított készletek visszapótlását, amelyre legkésőbb 2027. június 30-ig van ideje.

A rendelet megjelenése azt jelenti, hogy az új kormányzat szerint még nincs itt az ideje a védett árak kivezetésének, vagyis egy ideig még biztosan lehet 595 forintos benzint és 615 forintos gázolajat tankolni a magyar rendszámos autókba. Eközben a benzin piaci ára 684, a gázolajé 694 forint.

A Mol már korábban is nyugtatta a kedélyeket, de érezhetően recseg-ropog már a rendszer, nem sokáig lesz tartható a védett ár: