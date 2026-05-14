Miután lezajlottak a 2026-os Forma-1-es előszezoni tesztek, hamar látszott, hogy a Mercedes lesz az a csapat, amelyiket le kell győznie a többieknek a győzelemért. Hamar meg is jelentek a szakértők véleményeikkel, miszerint ez lehet George Russell éve, és végre bajnok lehet a brit.

A véleményezők között volt Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi mindenható ura, aki feltételekkel ugyan, de szintén úgy vélte, Russell az évad favoritja. Ehhez képest véleménye gyökeresen megváltozott négy futamot követően, gondolatait a svájci Blick nevű lappal osztotta meg.

“Antonelli vagy Verstappen lesz a világbajnok” – fogalmazott a 95 éves üzletember, utalva a Mercedes 19 éves ifjoncára, illetve a Red Bull négyszeres világbajnokára. Előbbi szépen kezdte a szezont, négy futamból hármat is megnyert, előnye pedig 20 pont, azaz majdnem egy futamgyőzelemnyi Russell előtt. Verstappen helyzete már nem ennyire fényes: a megbízhatósági problémákkal is megspékelt Ford-motoros versenygéppel eddig csak 26 egységet gyűjtött Antonelli 100 pontjával szemben, ráadásul a holland F1-es motivációja sincs az egekben.

Ecclestone szerint azonban innentől érdemes lesz vigyázni Verstappennel. “A Red Bull túl van a mélyponton. Max ismét lángra kapott, és immár veszélyes” – fogalmazott.