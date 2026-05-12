Egyértelmű, hogy az utóbbi években az Alpine amolyan mostohagyerek a Forma-1 mezőnyében, miután a számtalan ígéret, de annál kevesebb érdemi eredmény után 2020-ra a Renault a gyári alakulatát átadta a marketingelni kívánt sportkocsis almárkájának, újraindult a ciklus, az alkalmi villanások mellett inkább csak a futottak még kategóriában szerepelt az enstone-i alakulat.

A Renault 2026-ra motorszállítóként ki is hátrált az Alpine mögül, az istálló idén már a Mercedes erőforrásaival szerepel, és bár továbbra is a francia óriás a többségi tulajdonos a maga 76%-os részvénycsomagjával, a néhány évvel ezelőtt az Otro Capital befektetői csoport által megszerzett 24%-os tulajdonrész nem titkoltan eladó.

Az utóbbi iránt az egykori Red Bull-főnök Christian Horner által vezetett kör, valamint a Mercedes-Benz is érdeklődik, de lehet, hogy végül egészen más szerzi meg.

A GPBlog értesülése szerint reális lehetőség, hogy résztulajdonosként vagy legalábbis névadó szponzorként a luxusmárka Gucci szállhat be az enstone-iakhoz. A szinergia megvan, mutat rá a szakoldal, hiszen a Guccit is birtokló Kering-csoport vezérigazgatója az a Luca de Meo, aki tavalyi nyárig a Renault vezéreként dolgozott.

A Gucci F1-es beszállása cseppet sem lenne meglepő, az elmúlt években a nagy világmárkák – általában az F1 növekedésének, de főként az egyesült államokbeli terjeszkedésének köszönhetően – egymást taposták a szponzorációs, megjelenési lehetőségekért, elég csak a Disney-t, a Legót vagy épp a luxuskonglomerátum LVMH-t (Louis Vuitton, TAG Heuer stb.) említeni.

A GPBlog megkeresésére az Alpine nem cáfolta, de nem is erősítette meg a Gucci-vonalat.

„Az Alpine Forma-1-es csapat folyamatosan keresi az új együttműködési lehetőségeket, különböző márkák, cégek, potenciális partnerek széles körével tart kapcsolatot. Az egyeztetések ugyanakkor mindig is szigorúan bizalmasak, és csakis akkor hozzuk őket nyilvánosságra, ha erre minden érintett jóváhagyását adja” – írták válaszukban.