Tavaly röppent fel, amit aztán hivatalosan is megerősítettek az Alpine részéről, hogy a francia-brit istálló 24%-os résztulajdonosa, a hollywoodi hírességeket is tagjai között tudó Otro Capital a részvényeinek eladására készül. (A további 76% a mi napig az Alpine autómárkát is birtokló Renault-é.)

A fő vevőjelöltként régóta a Red Bull csapatfőnöki posztjáról tavaly nyáron eltávolított Christian Hornert emlegették – az angol állítólag komoly befektetői csoportot is maga mögött tudhat –, ám márciusban érkezett a hír, hogy a Mercedes-Benz is a kérők között van, a gyári istálló mellett B csapatot is indítanának.

A Mercedes terve ugyanakkor – annak ellenére, hogy az energiaital-gyártó 2006 óta két csapattal vesz részt, másfél szezonig pedig a Honda is két istállót működtetett a 2007-2008-ban, még korábban pedig a Sauber volt a Ferrari „kis testvére” – sokak szerint problémás, nem mellékesen a Forma-1-et felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke is fenntartásokkal kezeli.

„Ha valaki nem pusztán azért venne csapatot, hogy valaki mást elüssön a lehetőségtől, vagy hogy a szabályokat illetően újabb szavazatot szerezzen, akkor talán nincs gond. De – és ez a személyes véleményem – szerintem nem helyes a többszörös csapattulajdonlás. Az FIA meg is vizsgálja a kérdést, A szakértőink már vizsgálják, hogy szabályos-e, megengedhető-e. Sport szempontjait nem veszíthetjük el. Szóval ami engem illet, én nem tudom 100%-osan támogatni a dolgot” – idézte a londoni City AM Mohammed bin Szulajmot.

Ha az FIA elkaszálná a Mercedes bevásárlását, az egyértelműen Horner és társai kezére játszana – az elnök erre is reflektált, nem is kertelt:

„Ki törölhetné Christian Horner nevét a motorsportból, az F1-ből? Senki, nem lehet. Mindig sikeres volt. Persze a siker ellenségeket is szül. Ha engem kérdeznek, azt mondom, hiányzik a sportágból. Én tartom is vele a kapcsolatot. Szívesen látnánk viszont, ő az a típus, aki képes is lesz visszatérni.”

Az elnök az új csapatok/csapatvásárlások kapcsán már tavaly arról beszélt, hogy ő szívesen látna kínai beszállót, amire – ilyen vagy olyan formában – egyre nagyobb az esély, az F1 szabályai kapcsán pedig a napokban jelezte, hogy már 2030-tól visszahozná a V8-as belső égésű erőforrásokat.