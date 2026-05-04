Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett egy kiszámítható, kölcsönösen előnyös transzatlanti kapcsolat mellett, de amennyiben az Egyesült Államok a kereskedelmi megállapodás részleteit tartalmazó közös nyilatkozattal ellentétes intézkedéseket hoz, egyebek mellett a gépjárművekre vonatkozó vámtarifával kapcsolatban, az EU készen áll minden lehetőségre érdekeinek védelmében – közölte Thomas Regnier, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben.

Azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök a múlt héten bejelentette: 15-ről 25 százalékra emeli az Európában gyártott gépjárművekre kivetett vámot, a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján az uniós bizottság szóvivője kérdésre válaszolva közölte: nem ez az első alkalom, hogy az EU fenyegetésekkel szembesül.

“Nem ez az első alkalom a tekintetben sem, hogy az EU nyugodt marad, és a kereskedelmi megállapodás érvényesítésére összpontosít a vállalatok és az emberek érdekében az Atlanti-óceán mindkét partján” – fogalmazott.

Minden lehetőség az asztalon van – hangoztatta a szóvivő, majd leszögezte: az Európai Bizottság nem reagál olyan spekulatív fenyegetésekre, amelyek még nem valósultak meg.

Kiemelte: az Európai Bizottság részéről az amerikai fenyegetés semmit sem változtatott, mert – mint fogalmazott – “mi vagyunk a legmegbízhatóbb partner a világon. Amikor valaki megállapodást ír alá az EU-val, tudja, hogy ez így van, már az első naptól fogva. Az EU végrehajtja a megállapodást, és teljes mértékben elkötelezett a közös vállalások teljesítése mellett” – húzta alá.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közölte pénteken, hogy az Európai Unióból az Egyesült Államokba érkező gépjárművekre és teherautókra kivetett vámtarifát 25 százalékra emeli, mivel az EU “nem tartja magát a teljes körűen elfogadott kereskedelmi megállapodáshoz.” Hozzátette: az európai cégek által az Egyesült Államok területén előállított járművekre ez a vám nem vonatkozik.