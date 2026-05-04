A 2022-ben bemutatott Cadillac CT5-V Blackwing kompresszoros nyolchengeres motorja 677 lóerővel és 893 Nm maximális forgatónyomatékkal hergelte közönségét, a 336 km/óra végsebességű nagyautóhoz a márka történetében először kínáltak karbon-kerámia fékrendszert.

Ezt vették alapul a cég mérnökei a CT5-V Blackwing F1 Collector Series kifejlesztéséhez. Ahogy a név is mutatja, az autót a Cadillac Forma-1-es bemutatkozásának alkalmából készítették el, és kifejezetten gyűjtőknek szánják – bár műszaki paraméterei alapján vezetni is élmény lehet.

A F1-gyel és az FIA-val együttműködésben kifejlesztett, azok értékes logóit is magán viselő autó fő megkülönböztető jegye, hogy a motor teljesítményét 695 lóerőre emelték, a nyomatéki maximum 912 Nm-re nőtt. Mindezt a kompresszor átdolgozásával érték el, amiben a General Motors motorsport-részlege nyújtott segítséget.

A mindössze 26 példányban készülő F1-es különkiadás kizárólag hatfokozatú manuális sebességváltóval készül, és alapfelszerelésként kínálja az alap Blackwing modellhez opcióként kínált Precision csomagot: ez karbon-kerámia fékrendszert, átdolgozott futóműelemeket (csonkállványok, bekötési pontok, perselyek, lengéscsillapítók, rugók, kormánymű, elektronikus sperrdifi, adaptív felfüggesztés), továbbá Michelin Pilot Sport Cup 2 R abroncsokat tartalmaz.

Az autó exkluzív karosszériaszínt, egytónusú márkajelzést, sötét keréktárcsákat és féknyergeket kap. A karosszéria alsó részét szénszálas betétek díszítik. A lényeg persze az F1- és FIA-logózás: ezekkel a vezető oldali ajtóba préselve, a hátsó légterelőn, a szénszálas küszöbökön, a kompresszor burkolatán, a fejtámaszokon és a váltókaron helyezték el.

A CT5-V Blackwing F1 Collector Series gyártása 2026 derekán veszi kezdetét, és a tervek szerint kizárólag észak-amerikai piacokon lesz elérhető.