Nemigen lepett meg senkit a Forma-1-et kicsit is jobban ismerők közül, hogy az újonnan csatlakozó Cadillac a mezőny végén kezdte történetének írását a királykategóriában. Valtteri Bottas és Sergio Perez egyelőre körönként több másodperces hátrányban vannak az élmenőkhöz képest, de néha-néha felveszik a versenyt a leggyengébb riválisokkal.

Sokszoros futamgyőztes, és dobogós pilótaként talán nem lehet könnyű ezt megélni, de Perez azt mondja, őt nem érte meglepetés. “Erre számítottunk, tudtuk ezt. Az autó hosszú ideje elkészült már, és nagyon alapszintű. Korán el kellett vele készülni, ezért tudtuk is, hogy a rajt nehéz lesz” – fogalmazott.

A különbség azért nem olyan tetemes, hogy azt fokozott fejlesztésekkel ne lehetne csökkenteni. Ebben bízik Perez is, a lemaradás futamról futamra történő lefaragásában, “mert a Forma-1-ben nincs idő”, mondta. “Rengeteg terület van, ahol nagy lépéseket fogunk tenni a következő futamokon. Azt gondolom, hogy ha már a melbourne-i versenyünket is rendbe tesszük, vannak dolgok, melyeket jobban is csinálhattunk volna. Jobb stratégia, jobb kiállások – az utolsó kiállás nagyon versenyképes volt” – magyarázta a mexikói.

Mindezek tudatában Perez igencsak ambiciózus már az idei pontszerzés kapcsán is. “Remélem, hogy a nyári szünetig pár pontot szerzünk. Nyilvánvalóan nagy feladat ez a jelenlegi lemaradásunkkal. Ez a csapat új, de nagyon eltér minden más csapattól, mely korábban a sportágba érkezett. Ennek a csapatnak minden erőforrása és tapasztalata megvan, sokan vannak, akik már több mint 20 éve ezt csinálják” – mondta.