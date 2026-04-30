Az áprilisi kényszerszünet után a hétvégén végre újraindul a Forma-1-es világbajnokság a Miami Nagydíjjal, melyen – ahogy már korábban is írtuk – esős körülmények várhatják a mezőnyt.

A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken és szombaton, azaz az egyetlen szabadedzés és a sprintkvali, valamint a sprintfutam és a hagyományos időmérő napján „csak” igen meleg (30-32 Celsius-fokos csúcshőmérséklet) és párás, valamint enyhén szeles idő lesz, vasárnapra, a futam idejére viszont a kb. 5 fokos hőmérséklet-csökkenés mellett záporok, zivatarok is érkezhetnek. (Hogy értsük: komoly viharokról is lehet szó, az amerikai szövetségi meteorológiai szolgálat, a National Weather Service a maga közleményében a futam esetleges csúsztatását, törlését is felvetette.)

Azt már a szezon előtt szabályba foglalta a felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), hogy a gyenge tapadású, például esős körülmények között az aktív aerodinamika használatát korlátozhatja a versenyirányítás, a hátsó szárny nem, csak az első szárny marad nyitható, ám Miami kapcsán a versenyigazgató, Rui Marques új direktívát adott ki, mely a hajtást érintheti esőben.

Az irányelv szerint gyenge tapadási viszonyok mellett a villanymotoros rásegítés, az ún. boost mode és overtaking mode használata tiltott lesz, magyarul: a pilóták maguk nem aktiválhatják majd a 350 kW-nyi pluszteljesítményt nyújtó üzemmódot, az elektromos hajtás csakis az erőforrásba előre programozott szakaszokon lép be a pályán – a fő cél a nagy, balesetveszélyes sebességkülönbségek kialakulásának megakadályozása.

A Japán Nagydíj óta eltelt hetekben az F1 szereplői és az FIA egyébként is farigcsáltak a szabályokon, ahogy a napokban is jelentettek be – a rajtokat illető – újítást, melyet Miamiban tesztelnek majd az általános bevezetés előtt.