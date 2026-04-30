„A Williams elit pilótái bajnokság fő esélyesei, de Fátum doktor (Doctor Doom) ördögi tervekkel igyekszik a saját csapatát az élre juttatni, a megvalósítás során pedig bárkit elpusztít, aki az útjába kerül. Még Vasember és Bosszúállók-társai segítségével is komoly veszély leselkedik a Williams-versenyzőkre, ha életben akarják tartani a bajnoki reményeiket, mert Fátum egyre közelít” – igen, nem kell Vasemberig jutnunk az olvasásában, már az első pár szóból világos, hogy csak fikcióról van szó, de abból a népszerűbb fajta: a Williams ugyanis a fenti sztorit kibontó saját képregényt kap.

A brit F1-csapat a hétvégi Miami Nagydíj kapcsán jelentette be, hogy a Marvellel összefogva különleges kiadású sztorit jelentetnek meg, az „Iron Man – Racing towards the Moon” (kb. „Vasember versenyben a Holdért”) című füzetben Carlos Sainz, Alex Albon, a csapatfőnök James Vowles és az istálló egyéb tagjai Vasember, Amerika Kapitány, a Fekete Özvegy és egyéb szuperhősök társaságában keverednek kalandokba.

Revealing the limited edition cover of this landmark collaboration comic 🔥 To pre-order, head to the link in bio or tap here: https://t.co/KkeygMRWUy © 2026 MARVEL pic.twitter.com/MJeVICkXQY — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) April 29, 2026

Az amerikai piacon októberben megjelenő, képregény már előrendelhető – de a hónapok során már előbb, különböző exkluzív borítóváltozatokkal több versenyhétvégén is elérhetővé válik –, a népszerűsítés pedig Miamiban indul, ahol marveles grafikákkal, fotózási lehetőségekkel várja a rajongókat a Williams.

It’s official – this week, Atlassian Williams F1 Team is entering the Marvel Universe. The first-of-its-kind comic will see James, Carlos and Alex join Marvel heroes to battle Doctor Doom as he threatens to take down the racing calendar. To pre-order the first limited edition… pic.twitter.com/2xYnYPN4ve — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) April 29, 2026

Ugyan talán ez az eddigi legérdekesebb, de messze nem az egyetlen Miamira szánt alkalmi F1-es újítás: a Racing Bulls eddig túlnyomóan fehér autói sárgában jelennek majd meg, az Alpine-ra is jut egy kicsi a színből, a Cadillac marad fekete-fehér, de új mintát kap, míg a Mercedes versenyzői a már-már obligát „Miami-lila” overallokban versenyeznek, a különböző sisakfestésekről nem is beszélve.