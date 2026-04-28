Öthetes szünet után a hétvégén a Miami Nagydíjjal folytatódik a 2026-os Forma-1-es világbajnokság. A sorozat legfiatalabb résztvevője, az év elején belépett Cadillac első hazai versenyhétvégéjén vesz majd részt, az alkalomra „ki is öltöztetik” az autót.

A bemutatkozásra a veterán Valtteri Bottas és Sergio Perez által vezetett MAC-26-os érdekes koncepciójú, de nem túl erős megvalósítású felemás, fekete-fehét-ezüst fényezést kapott, Miamira ezt variálják át egy kicsit.

Marad a fekete-fehér, monokróm színvilág, ám a hétvégén a két oldal között nem lesz eltérés, szimmetrikussá válik a festés, az alkalmi díszítést pedig naná hogy a Egyesült Államok csillagos-sávos mintája adja majd az oldaldobozokon és a motorborításon, íme:

A long time coming. This is what home looks like 🖤 pic.twitter.com/4n9Lraf2ne — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 28, 2026

A Cadillac a 2026-os szezon első három fordulóján nem szerzett pontot, autójuk nyers tempója talán a leggyengébb. (A katasztrofálisan kezdő Aston Martin autója más tészta, időmérőn ugyan lassabb volt eddig, de ha minden összeáll, az AMR-26-osból máris egy kicsit többet lehetett kisajtolni.)