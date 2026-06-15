A pollen az autó egyik alattomos ellensége: első ránézésre ártalmatlannak tűnik, valójában viszont több ponton is kárt okozhat. Száraz állapotban apró, érdes szemcsékből áll, ezért ha valaki kézzel, száraz ronggyal vagy törlőkendővel próbálja lesöpörni a fényezésről, könnyen mikrosérüléseket okozhat a lakkrétegen. Ezek szabad szemmel sokszor alig látszanak, hosszabb távon mégis gyengítik a védőréteget.

A helyzet akkor sem jobb, ha a pollen nedvességet kap. Eső vagy harmat után a pollenszemcsék savasabb hatásúvá válhatnak, és a lakkréteggel érintkezve lassan ronthatják annak állapotát. Vagyis nem érdemes legyinteni arra, ha az autó napokig sárgás-zöldes porban áll: nemcsak esztétikai probléma, hanem karbantartási kérdés is – hívja fel rá a figyelmet a Jalopnik.

A pollen az üvegfelületeken is gondot okozhat. A szélvédőre tapadva rontja a kilátást, az ablaktörlő lapátokra kerülve pedig csíkozhat, rosszabb esetben apró karcokat eredményezhet. A modern autóknál különösen kellemetlen, hogy a szenzorokat és kamerákat is befedheti, ami zavarhatja a vezetéstámogató rendszerek működését. Emellett a pollennel telítődő pollenszűrő miatt az utastér levegője is rosszabb lesz, sőt a klíma dohos, kellemetlen szagához is hozzájárul.

Így érdemes eltávolítani

A legrosszabb megoldás a száraz törölgetés. Hiába tűnik gyorsnak és egyszerűnek, ezzel éppen a fényezésen dörzsöljük végig az apró, érdes szemcséket. A helyes sorrend az alapos öblítés: először bő vízzel le kell mosni a pollent, hogy minél kevesebb szemcse maradjon a karosszérián, mielőtt szivacs vagy mosókesztyű érné az autót.

A pollenszűrőről sem szabad megfeledkezni. Általános ajánlás szerint 20 ezer kilométerenként érdemes cserélni, de erősen pollenes környezetben enél hamarabb is indokolt lehet. Ha gyengébb a szellőzés, kellemetlen szag jön a klímából, vagy allergiás tünetek jelentkeznek az autóban, ez is lehet az egyik első ellenőrizendő alkatrész.

Megelőzni könnyebb, mint javítani

Nem kell minden nap autót mosni, sőt a túl gyakori, nem megfelelő mosás önmagában is árthat a fényezésnek. Pollenszezonban általában heti egy alapos, kíméletes mosás már sokat segíthet. A viaszos kezelés rövid távon adhat némi védelmet.

Fontos az ablaktörlők állapota is. Ha a lapát elöregedett, kemény, csíkoz vagy ugrál az üvegen, érdemes cserélni, különben a pollent csak szétkeni a szélvédőn. Az ablakmosó folyadékot is érdemes mindig feltöltve tartani, lehetőleg olyan típussal, amely jól oldja a bogarakat is.