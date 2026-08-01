Elállt az eső, kitisztult az ég, végre lehet nyomni a gázt a tesztpályán! – gondolhatnánk, de az automata fékrendszereket fejlesztő mérnökök életében az időjárás-jelentés ennél jóval több fejfájást okoz.

A Toyota Shizuoka prefektúrában található Higashi-Fuji Technikai Központjának 3-as számú egyenesében zajlanak a japán gyártó ütközésmegelőző rendszerének tesztjei. Ez az a biztonsági rendszer, amely szenzorokkal pásztázza az utat, és figyelmeztetéssel, vagy ha kell, automatikus vészfékezéssel próbálja elkerülni az ütközéseket.

A száraz aszfalt a szentgrál

A tesztek során autókat és gyalogosokat mintázó célpontokat mozgatnak a pályán, hogy kiderüljön: a rendszer pontosan úgy reagál-e, ahogyan annak kellene. A méréseknek van egy kőkemény feltétele: az aszfaltnak száraznak kell lennie. Ám télen, amikor a nappalok rövidek, a hőmérséklet pedig alacsony, a pálya száradására néha több mint négy órát is várni kell.

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Ha a száradásra várva kiesik néhány óra, a csúszásokat csak a hétvégi munkavégzéssel lehet bepótolni. 2023-ban a biztonsági rendszereken dolgozó csapattagok több mint háromszor annyi hétvégi túlórát halmoztak fel, mint a cég más részlegeinek dolgozói.

„Csökkenteni akartuk a hétvégi munkát azzal, hogy a lehető legtöbb tesztidőt sajtoljuk ki a hétköznapokból” – magyarázza a Yuya Mizutani, a Mobilitásbiztonsági Platformfejlesztési Divízió mérnöke a ToyotaTimes című újságban megjelent cikkben. A csapat elhatározta: építenek egy olyan karakurit (ötletes, mechanikus automata szerkezetet), ami villámgyorsan feltakarítja a vizet az eső után.

Óriás szivacs a vonóhorgon

Mizutani és kollégái fogták magukat, és terveztek egy autó mögé köthető, gigantikus szivacshengert. A henger nagyjából 2 méter széles. Mivel a 3-as egyenes sávjai a közutakhoz igazodva 3,5 méter szélesek, a szerkezet egyetlen oda-vissza úttal a teljes sávot képes szárazra törölni. Maga a működési elv pofonegyszerűnek hangzik: felszív, kinyom, összegyűjt, kiürít.

A henger által felszívott vizet egy felette futó acélrúd préseli ki, ami egy alumíniumtartályba csorog. Ez a mintegy 320 literes tartály a szerkezet hátulján csücsül, és amint megtelik, a pálya szélén egyszerűen leürítik.

A sztori leglenyűgözőbb része mégis az, ahogyan a szerkezet megszületett: a Toyota mérnökei szinte az egész hengeres vízelszívót saját kezűleg, a műhelyben dobták össze, minimális költségvetésből. A 320 literes víztartályt például egy kiszupertált, korábban tesztberendezések tárolására használt alumínium „kofferből” alakították ki – a fülek és a reteszek még mindig ott virítanak az oldalán, hirdetve a tartály korábbi életét.

A zseniális ötlet a japán középiskolai baseballbajnokságból érkezett. Az egyik meccsen felhőszakadás miatt félbeszakadt a játék, és a tévéképernyőn azt mutatták, ahogy a személyzet speciális szivacsokkal és hengerekkel gyorsan felitatja a vizet a pályáról, hogy minél előbb folytatódhasson a meccs.

Persze a végső, guruló szivacsos megoldásig rögös út vezetett. A csapat először végigpróbált mindent: kísérleteztek útfűtő berendezésekkel, ipari porszívókkal, nagyteljesítményű légfúvókkal és óriási ablaklehúzó-szerű lapátokkal is.

A kísérletek során a porszívó bizonyult a leggyorsabbnak, ám a prototípus túl kicsi volt a több kilométeres pálya teljes hosszához, egy óriási ipari változat legyártása pedig méregdrága lett volna. Az útfűtés megépítése sem volt reális házon belül, ráadásul balesetveszélyesnek is ítélték. Végül csak a szivacs maradt versenyben.

Az egyik legnagyobb fejtörést a felszívott víz kipréselése okozta. Kezdetben a középső acélrudat mereven rögzítették, de ez nem működött megfelelően. A megoldást az hozta meg, amikor hagyták a rudat együtt forogni a szivaccsal, a rúd és a henger közötti rést pedig állíthatóvá tették.

A fejlesztés 2023 októberében kezdődött, és a következő év márciusának végére a gép már élesben üzemelt a pályán. Jelenleg havonta egyszer-kétszer vetik be, amikor beüt a rossz idő.

A számok pedig önmagukért beszélnek: a téli időszakban a pálya kiszáradási ideje a felére, mintegy 4 óráról alig 2 órára csökkent. Nyáron a várakozási idő 1-1,5 órára szorult vissza, ami éves szinten nagyjából 91 kieső munkaórát takarít meg a mérnököknek. A legfontosabb pedig az, hogy drasztikusan lecsökkent a hétvégi túlórák száma.