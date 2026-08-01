A tesztelés természetesen nem öncélú jelleggel történik. A valós üzemi körülmények között való futáspróbák megvalósítása ugyanis része annak a fejlesztési és kutatási projektnek, amelyhez a Bajor Gazdasági, Területfejlesztési és Energiaügyi Minisztérium állami támogatást biztosít.

A bajor busz- és teherautógyártó három darab üzemanyagcellás vontatót adott át a LoadFox Transport Solutions számára, amely a vállalat belső logisztikai feladataiért felel. Ennek köszönhetően ezek a teherautók legalább három hónapon keresztül fognak árut szállítani az MAN müncheni, dachau-i, valamint nürnbergi telephelyei között.

A tesztelésre bocsátott vontatók a Robert Bosch által fejlesztett üzemanyagcellákkal gördültek le a gyártósorról, a hajtásról pedig a ZF AxTrax 2 típusú e‑tengely gondoskodik. Hajtásrendszerük teljesítménye 476 lóerő (350 kW), vagyis nagyjából megegyezik a MAN 12,4 literes, D26-os dízelmotorjának 470 lóerős szintjével.

Az üzemanyagcella működéséhez szükséges hidrogént 700 barra sűrítve tárolják el az oldalsó „szoknyák” mögé rejtett tartályokban. Ezek együttes kapacitása 36 kilogramm, és teljes feltöltés esetén körülbelül 450-500 kilométeres hatótávot tesznek lehetővé. A gyártó szerint a várható fogyasztás 7-8 kg/100 km körül alakulhat ezen vontatók esetében.

Működés közben a hidrogénből a fordított elektrolízis során energia keletkezik, amelyet az e-tengely használ fel a vontató mozgatására. A fülke mögött található üzemanyagcella működése során fel nem használt energiát pedig az alvázba épített akkumulátorban tárolják el, és később jól jöhet egy kis plusz kraftként olyan nagy teljesítményt igénylő helyzetekben, mint például egy meredekebb emelkedőkön való felkapaszkodás.

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A 11,5 tonnás önsúllyal rendelkező teherautók 42 tonnás szerelvény össztömegre vannak hitelesítve, vagyis teljes mértékben megfelelnek a hosszú távú áruszállítás kívánalmainak. Bármerre is vezessen az útjuk, a kipufogójukból tulajdonképpen vízgőz, vagy kondenzvíz távozik, más nem. (A hidrongén motorokkal szerelt vontatóknál viszont bizonyos mértékű nitrogén-dioxid kibocsátással is számolni kell.)

A „Bayernflotte” eredményeit később kielemzik és felhasználják azokat az üzemanyagcellás teherautók további fejlesztéséhez. Az MAN Truck&Bus szerint alapvetően az akkumulátor-elektromos teherautók válhatnak dominánssá a közúti áruszállításban a jövőben, de mind a belső égésű, mind pedig az üzemanyagcellás hidrogénes teherautók is elterjedhetnek bizonyos felhasználási területeken. A bajor cég szerint azonban a legnagyobb eséllyel olyan régiókban, vagy országokban juthatnak nagyobb szerephez, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő sűrűségű elektromos töltőhálózat. Mindemellett a hosszú fuvarfeladatok teljesítése szempontjából is ideálisak lehetnek.

A Vezessnek nemrég lehetősége nyílt kipróbálni egy hidrogénmotoros MAN hTGX vontatót. Az ezzel kapcsolatos benyomásinkról ebben a cikkben olvashatsz részletesen.