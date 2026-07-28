A Daimler Truck, a Volvo Group és a Toyota Motor Corporation kötelező érvényű megállapodást írt alá arról, hogy a japán cég egyenragú partnerként és részvényesként csatlakozik a Cellcentric-hez. Ez azt jelenti, hogy a svéd, a német és a japán konszern egyarán egyharmad-egyharmad részesedéssel fog bírni a vállalatban.

A megállapodás az idén márciusban aláírt, korábbi, még nem kötelező érvényű megállapodást követi. A tranzakció lezárása ugyanakkor még a hatósági jóváhagyások megszerzésétől is függ. Az együttműködés kapcsán a résztvevő felek célja a Cellcentric pozíciójának megerősítése a nehéz tehergépjárművekhez szánt üzemanyagcella-rendszerek vezető fejlesztőjeként és gyártójaként.

Miért van fontos jelentősége ennek a megállapodásnak? A Toyota belépése a Cellcentricbe nem egyszerű részvénycsere, hanem stratégiai fordulópont lehet. Három iparági óriás most először épít közös, egységes üzemanyagcella‑platformot a nehéz tehergépjárművekhez. Ez felgyorsíthatja a hidrogén üzemű kamionok és autóbuszok elterjedését, emellett csökkentheti a fejlesztési költségeket, továbbá akár iparági szabványok is születhetnek az együttműködésből. Az együttműködés tehát akár a hidrogén alapú áruszállítás valódi áttörésének előszobája is lehet.

A Toyota immáron jelentős tapasztalattal rendelkezik az üzemanyagcellás teherautók és autóbuszok terén. Az ügylet lezárultával pedig egyenragú partnerré válik a Cellcentric vállalatban. A cég ugyanakkor továbbra is független vállalatként fog működni, és nem csak haszongépjárművekhez, hanem vasúti járművekhez is fog üzemanyagcellákat fejleszteni.

Az ügylet lezárására várhatóan 2026 vége körül vagy 2027 elején kerül sor, feltéve, hogy a hatósági engedélyek megszerzése sikeres lesz.