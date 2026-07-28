A madarak nem próbáltak átszaladni a síneken, hanem felsorakoztak a sorompó előtt, és ugyanolyan fegyelmezetten várakoztak, mint a járművezetők. A videó készítője szerint Hollandiában még a libák is tiszteletben tartják a közlekedési lámpákat.

A felvételt néhány nap alatt közel 3 millióan látták.

Ezek a madarak valószínüleg a közelben élnek, és rendszeresen ugyanezen az útvonalon közlekednek. A ludak erősen kötődhetnek a megszokott élőhelyükhöz, a szürke ludak mozgását vizsgáló kutatások pedig azt mutatták, hogy különösen a fiókanevelés időszakában viszonylag kis területet járnak be, és gyakran a víz közelében maradnak, így ez a látvány Hollandiában annyira nem meglepő. Sok a városi vízfelület.

A városi állatok ráadásul képesek tapasztalataik alapján alkalmazkodni az ember alkotta környezethez: tudományos összefoglalók szerint a rendszeresen urbanizált közegben mozgó, kellően rugalmas viselkedésű állatok megtanulhatják felismerni és elkerülni a veszélyes helyzeteket.

A felvételből persze nem bizonyítható, hogy a madarak valóban értik a piros jelzés jelentését, de könnyen lehet, hogy a villogó fényt, a hangjelzést és a közeledő vonat zaját már összekapcsolták azzal, hogy ilyenkor érdemes megállni és várni.