Első pillantásra inkább mosolyt csal az ember arcára, de valójában komoly oka van annak a különös táblának, amely a Székesfehérvár melletti bányató környékén jelent meg.

A háromszög alakú, piros szegélyű jelzésen egy kacsa és a kiskacsái láthatók, ami nem véletlen: a környéken rendszeresen kelnek át vízimadarak az úton. Ez tulajdonképpen a klasszikus „vadveszély” egy speciális változata – itt azonban nem őzekre vagy szarvasokra kell számítani, hanem gyakran egész kacsafamiliára.

Bár egy úton totyogó kacsa sokak számára kedves látvány, közlekedési szempontból kifejezetten kockázatos helyzet. Az állatok mozgása kiszámíthatatlan, ráadásul több egyed halad egymás után, így a sofőrök gyakran hirtelen fékezésre kényszerülnek. Ez könnyen okozhat balesetet.

Miért pont itt?

A bányató környezete ideális élőhely a vízimadaraknak. A kacsák folyamatosan ingáznak a víz és a közeli zöld területek között, sokszor a fiókáikkal együtt, akár naponta többször is. Ez indokolta a figyelmeztető tábla kihelyezését, amely egyértelmű jelzés az arra közlekedőknek – írja a Feol.

Ha ilyen táblát látsz, nem érdemes félvállról venni:

lassíts,

figyeld az út szélét,

készülj megállni,

engedd át az állatokat,

Egy kis odafigyeléssel elkerülhetők a balesetek és az állatok pusztulása is.