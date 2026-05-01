Első pillantásra inkább mosolyt csal az ember arcára, de valójában komoly oka van annak a különös táblának, amely a Székesfehérvár melletti bányató környékén jelent meg.

A háromszög alakú, piros szegélyű jelzésen egy kacsa és a kiskacsái láthatók, ami nem véletlen: a környéken rendszeresen kelnek át vízimadarak az úton. Ez tulajdonképpen a klasszikus „vadveszély” egy speciális változata – itt azonban nem őzekre vagy szarvasokra kell számítani, hanem gyakran egész kacsafamiliára.

Ezt a közlekedési táblát sok magyar autós még soha nem látta 1

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Bár egy úton totyogó kacsa sokak számára kedves látvány, közlekedési szempontból kifejezetten kockázatos helyzet. Az állatok mozgása kiszámíthatatlan, ráadásul több egyed halad egymás után, így a sofőrök gyakran hirtelen fékezésre kényszerülnek. Ez könnyen okozhat balesetet.

Miért pont itt?

A bányató környezete ideális élőhely a vízimadaraknak. A kacsák folyamatosan ingáznak a víz és a közeli zöld területek között, sokszor a fiókáikkal együtt, akár naponta többször is. Ez indokolta a figyelmeztető tábla kihelyezését, amely egyértelmű jelzés az arra közlekedőknek – írja a Feol.

Ha ilyen táblát látsz, nem érdemes félvállról venni:

  • lassíts,
  • figyeld az út szélét,
  • készülj megállni,
  • engedd át az állatokat,

Egy kis odafigyeléssel elkerülhetők a balesetek és az állatok pusztulása is.

Ezt a közlekedési táblát sok magyar autós még soha nem látta 2
Pillanatok alatt kideríthető, mennyi büntetőpontot szedtél össze autósként
Amikor már hivatalos levél érkezik, hogy bizony…