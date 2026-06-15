Bár mostanában kevesebbet hallani róla, miután elmúlt a nagy sokk, de a téli tesztelés és a 2026-os idény első fordulói során állandó téma volt, hogy milyen pocsék autóval állt elő az Aston Martin és új motorpartnere, a Honda.

A szezon elején Fernando Alonso és Lance Stroll egy-egy teljes versenytávot sem tudott megtenni, mert a kasztniban annyira rázkódott, vibrált a Honda motorja, hogy az már egészségügyi kockázatot jelentett a pilóták számára, nem mellesleg pedig szó szerint szétrázta az akkumulátort.

Bár a csapat eleinte nem is túl burkoltan a japán gyártót hibáztatta, már akkor is sejteni lehetett, hogy az igen későn fejleszteni kezdett kasztni sem az igazi, ezt húzta alá Monaco, ahol a motorteljesítmény alig-alig, a hatékonyság viszont nagyon is számít: ott is versenyképtelen volt a zöld autó, Alonso csak számos büntetés után örökölte meg az utolsó pontszerző helyet – az ott szerzett pontocska az Aston Martin idei egyetlen egysége.

Ugyan érdemi, teljesítménynövelő motorfejlesztéseknek csak ezután, a felzárkóztatási rendszer keretében állhatnak neki, Silverstone-ban és Szakurában eddig is gőzerővel folyt a munka, a hibajavítgatás.

A hétvégén röppent fel, hogy a Honda egyik mérnöke a motor vizsgálatára egyenesen vezette is az F1-es Aston Martint. Barcelonában a motorgyártó HRC elnökét, Vatanabe Kodzsit meg is kérdezték erről.

„Csak beült az autóba, nem vezette azt” – tisztázta a főnök, hozzátéve, hogy Szakurában a vezető pályamérnök Orihara Sintaro pattant cockpitbe. Kérdésre, hogy a szakember hogyan mérhette fel a vibrációt, ha az autó nem mozgott, Vatanabe elmondta, hogy az AMR26-os a tesztpadon „futott”.