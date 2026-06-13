Fernando Alonso a Forma-1-es Barcelona-katalóniai Nagydíj csütörtöki sajtónapján minden korábbinál nyíltabb utalást tett arra, hogy közeleg egy korszak vége, az ő korszakának vége az F1-ben. 2005 és 2006 világbajnoka azonban mindig is a szavak mágusa volt, mondatai mellett pedig olyan hírek reppentek fel, ami igencsak meghökkentő húzás lenne minden szempontból:

Alonso ugyanis csapatot válthat.

A barcelonai paddockban igencsak komoly hátszelet kapott az a hír, miszerint a spanyol visszatérhet legnagyobb sikerei helyszínére, az Alpine-hoz. Az enstone-i alakulattal ez lenne immár a negyedik etapja a 32-szeres nagydíjgyőztesnek, és ami azt illeti, kitelik a felekből, hogy valóban megtörténjen a pilótamozgás.

Egyrészt Alonso menedzsere még mindig az a Flavio Briatore, aki korábban a csapatfőnöke is volt, jelenleg pedig az Alpine főtanácsadója. A szakember szava azért felülírhat bármit az istállón belül. A 45 éves versenyző sem feltétlenül a mezőny végén, méltatlanul tenne pontot a karrierje végére, plusz ott van az érzelmi szál is, hisz így mégiscsak azzal a csapattal villoghatna – akárcsak a mezőny közepén -, ahol anno a csúcsra ért.

Mindez persze közel sem biztos, hogy megvalósul. Maga a főszereplő mondta, a nyári szünet után dönt arról, hogy marad-e vagy sem az F1-ben. Az időpont az Aston Martin szempontjából is fontos, a zöld istálló ekkorra időzíti óriási fejlesztési csomagját, mely akár jelentős előrelépést is eredményezhet. Az Aston Martin-projekt fejlődése, haladása tehát kulcsfontosságú lehet Alonso jövőjét illetően.

De akkor mi van azzal a szöveggel, hogy ez az utolsó barcelonai futama Alonsónak? Nos, nem véletlenül mondtuk, hogy ő a szavak mágusa: 2027-ben a Forma-1 versenynaptárában nem szerepel a jól ismert versenypálya, így ha csak egy évet is marad a spanyol – akár az Aston Martinnál, akár az Alpine-nál -, nem lehet azt mondani, hogy valótlant állított.