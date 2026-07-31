Az Egyesült Államokban már egy évszázada a piacon vannak a gyűjtögethető sportolói kártyák, az 1980-as évek óta pedig világszerre népszerűek az albumba ragasztható vagy akár asztali játékra is alkalmas gyűjtögetős-cserélgetős matricák-kártyák, melyeket mesterségesen generált ritkaság alapján csak a sokadik csomagba pakolnak, hogy minél több pakkot vegyen a gyakran fiatal vásárló, míg az igazi ritkaságokat már naiv vagy nagyon is dörzsölt felnőttek, sőt erre szakosodott profik adják-veszik egymás között forintban akár tíz- és százmilliós, sőt milliárdos összegekért.

Ilyen üzletbe szállt most be a Forma-1 történetének legeredményesebb pilótája, a június közepi Barcelona-katalóniai Nagydíjon első ferraris, összességében 106. futamgyőzelmét szerző Lewis Hamilton, aki az amerikai Dave and Adam’s Card World üzletlánccal társult a „Card Culture by Lewis Hamilton” forgalmazására.

„Emlékszem, hogy gimis koromban hogy izgultam egy-egy kártyacsomag bontásánál. Akkoriban kis közösség volt ez, de kapcsolatot teremtett közöttünk a sport és a kártyák szeretete. Az Egyesült Államokban már több mint 1000 üzlete van a láncnak, de úgy tudom, a világ többi táján összesen ennek csak a töredéke. Nagyon szeretnék otthont teremteni a gyűjtőknek, a játékosoknak, a srácoknak, akik a paklibontással egy közösség részének érezhetik magukat ahelyett, hogy pusztán egy termék fogyasztói lennének” – mondta a frankfurti bolt nyitása kapcsán a 41 éves angol, aki maga is több mint félezer Pokémon- és sok-sok száz egyéb sport- és gyűjtögetős kártya tulajdonosa.