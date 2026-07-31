Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott pénteken Magyar Péter miniszterelnök a Mol százhalombattai finomítójában, az elhangzottakat ebben a cikkünkben foglaltuk össze. Megerősítették, hogy az ország üzemanyag-ellátása jelenleg biztosított, de valós veszély az üzemanyag-turizmus beindulása.

Magyar Péter egy táblázatot is mutatott ezzel kapcsolatban, amelyről jól leolvasható, hogy a hazai árak érezhetően alacsonyabbak a szomszédos országok átlagánál. Az ábra szerint a benzin hazai átlagára 598, a gázolajé 653 forint, ami 29, illetve 35 forinttal alacsonyabb a régiós átlagnál. A kivételt jelentő Szlovéniával és Horvátországgal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ebben a két országban jelenleg is működik állami árszabályozás.

Ausztriában 755, Romániában 722 forint a dízel átlagára, ezeknél a határoknál van tehát a legnagyobb esély arra, hogy a két szomszédos országból hozzánk járnak át gázolajat tankolni az autósok. Ez azért probléma, mert éppen gázolajból van kevés: az iráni háborúval a világ dízelellátásnak 25 százaléka esett ki, az orosz dízelexport kiesése miatt pedig további 10-13 százalék dízel hiányzik a világpiacról. A Duna alacsony vízszintje miatt ráadásul jelenleg uszályokkal sem tudnak gázolajat behozni az országba.

Augusztusban 356 millió liter dízelt igényel a magyar piac, ebből a Dunai Finomító 230 millió litert itt állít elő, 95 millió litert Pozsonyból hoz be a Mol, vagyis további importra lesz még szükség. A kivitelt a Mol teljesen leállította.

A miniszterelnök szerint az ellátásbiztonság a legfontosabb, az üzemanyag-turizmust el kell kerülni. Ha szükséges lesz, a kormány intézkedéseket is fog hozni ennek érdekében – a potenciális lépéseket azonban nem részletezték.