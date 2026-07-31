A Mol százhalombattai finomítójában tartott rendkívüli sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. Az apropó a hazai üzemanyaghelyzet (is) volt, a dízelellátás ugyanis jelenleg kihívást jelent.

Az orosz dízelexport kiesése miatt 10-13 százalék hiányzik a világpiacról, ami felhajtotta az árakat. A százhalombattai finomító a 2025-ös tűzesetet követően szeptember 22-én indul majd be teljes kapacitással, bár ez még tesztüzem lesz. A Duna alacsony vízállása a százhalombattai finomítónál nem jelent problémát, mert a Mol évekkel ezelőtt, a Duna menti erőművel közös beruházásban kiépítette azt a szivattyúállomást, amely ilyen vízállásnál is biztosítja a működést.

Magyar Péter ismét célzott rá, hogy a hazai gázolajárak nem feltétlenül lesznek sokáig tarthatók (jelenleg 650 forint az átlagár), mert az ellátásbiztonság miatt gondoskodni kell arról, hogy ne alakuljon ki üzemanyag-turizmus. A Vezess csütörtöki cikkében írtunk arról, hogy erre azért van reális esély, mert a környező országok átlagárainál jóval olcsóbban lehet most tankolni Magyarországon.

Hernádi Zsolt szerint a pánik nem indokolt, az ellátás jelenleg biztosított. A gázolajjal kapcsolatban ugyanakkor nemcsak a régiónak, hanem az egész világnak gondjai vannak: az iráni háborúval a világ dízelellátásnak 25 százaléka esett ki, az orosz dízelexport kiesése miatt pedig további 10-13 százalék dízel hiányzik a világpiacról, ez hajtotta fel jelentősen a jegyzésárakat. Hernádi szerint a hazai árszabályozás kivezetése óta a dízel világpiaci ára literenként 160 forinttal ment fel ‒ de ez nem feltétlenül jelent meg a kiskereskedelmi árakban.

Augusztusban 356 millió liter dízelt igényel a magyar piac, ebből a Dunai Finomító 230 millió litert itt állít elő, 95 millió litert Pozsonyból hoz be a Mol. Az exportot a Mol teljesen leállította, de a dízelből így is importra szorul az ország, ehhez tartani kell az importparitást az árban ‒ figyelmeztetett Hernádi, rámutatva, hogy a logisztikai helyzet sem könnyű, mert az uszályok lehorgonyozva állnak a Dunán az alacsony vízszint miatt.

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a jó hír, hogy benzin „többé-kevésbé” megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre az országban.