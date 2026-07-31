Megszokhattuk, hogy Kínából főleg villamosított hajtáslánccal szerelt autók érkeznek. A GWM (Great Wall Motor) portfóliójában azonban összkerékhajtású, robusztus típusokat fejlesztő márkák is vannak, márpedig ezeknél továbbra is van létjogosultsága a dízeleknek.

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A cég most bejelentette, hogy hamarosan bemutatja új fejlesztésű, 3,0 literes turbódízel erőforrását, amelyet a Tank 500 hétüléses prémium-terepjáróba és a Cannon Alpha pick-upba fognak beépíteni.

Az új motor a korábbi 2,4-es, soros négyhengeres alapjaira épül – ez egyben azt is elárulja, hogy nem hat, hanem csupán négy hengeren oszlik meg a jelentős lökettérfogat.

A motor legnagyobb teljesítménye 306 LE, maximális forgatónyomatéka 620 Nm (az előd 2,4-es erőforrás 184 lóerőt és 480 Nm-t tudott). Az erőátvitel egy szintén házon belül fejlesztett, kilencfokozatú automata.

A legnagyobb vontatható tömeg 3500 kg, az üzemanyag-fogyasztás 7,1 liter/100 km a Tank 500, és 7,3 liter/100 km a Cannon Alpha esetében.

A GWM egyébként benzines, hibrid, plug-in hibrid és tisztán elektromos modelleket is fejleszt és gyárt; a cikkben említett mindkét modell létezik például konnektoros hibridként (Hi4-T) is, képeink egy részén ezek láthatók.

A GWM-konszern a cikkben már említett márkákon túl a Haval, Wey és Ora márkákat gyártja. Ezek közül az Ora és a Wey van jelen Európában, ahol az évtized végével szeretné megnyitni első saját gyártóüzemét a GWM. A további gyártókapacitás kiépítésével kapcsolatos további tervekben Magyarország is felmerült már mint lehetséges helyszín.