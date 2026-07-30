A magyar vevők épp csak elkezdtek megismerkedni az Xpeng márkával, és máris megérkezett a kínai gyártó vadonatúj zászlóshajója, az X9.

A hétszemélyes újonc egy kegyvesztetté vált kategóriában: a buszlimuzinok mezőnyében száll szorítóba.

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Annyiban azonban mégis releváns a modell, hogy elektromos hajtáslánccal, gazdag felszereltséggel elkezdte ismét felfedezni magának az egyterű modelleket (pl. Hyundai Staria Electric, VW ID.Buzz, Mercedes VLE stb.) Európa. Kínában pedig már jó ideje komoly verseny dúl ebben a szegmensben – olyannyira, hogy például a Volvo is épített elektromos buszlimuzint.

Az Xpeng X9 kifejezetten modern, futurisztikus formavilággal ugrik fejest a piaci kategóriába. A szögletes idomok kifejezetten kedvező, 0,236-os közegellenállási együtthatót eredményeznek.

Az autó 5316 mm hosszú, tengelytávja 3160 mm. A második sorban mindenképpen két különálló ülést kapunk, de kétféle kivitel közül választhatunk: az egyiknél keskeny folyosón hátraléphetünk a háromszemélyes, 60:40 arányban osztott harmadik üléssorra, a másiknál szélesebbek az ülések, és nincs folyosó.

Az X9 hét utas mellett is 721 literes csomagtartót kínál, a harmadik sort lehajtva 2554 litert kapunk.

A második sori ülések fűthetők, szellőztethetők és masszíroznak, helyzetük tizennégy irányban állítható motorosan.

A 800V-os elektromos architektúrára kétféle akkumulátort és kétféle hajtásképletet kínál az Xpeng. Az elsőkerék-hajtású, 320 lóerős hajtáslánchoz a 94,8 kWh-ás lítium-vasfoszfát akku és a 110 kWh-ás nikkel-kobalt-mangán akkumulátor is társítható.

A kisebb akkumulátor 537, a nagyobbik 542 kW maximális teljesítménnyel tölthető, mindhárom esetben 12 perc alatt érhető el a 10-80% töltöttség.

Az egymotoros kiépítés elméleti hatótávolsága akkutól függően 525, illetve 600 kilométer. A nagyobbik akkumulátorhoz két villanymotoros, 503 lóerős, összkerékhajtású hajtáslánc is társítható. Ebben az esetben a hatótávolság 560 km.

Ami a menetteljesítményeket illeti, a végsebesség mindhárom modellnél 200 km/óra; álló helyzetből 8,2, 7,8, illetve 5,9 mp alatt gyorsulnak 100 km/órára. A futómű légrugós, és mind a négy kerék kormányozott.

Különlegesség az ötzónás klímaberendezés, a 27 hangszórós audiorendszer, a hangvezérelt hűtőszekrény (0-50°C tartományban állítható), valamint a 21,4 colos hátsó multimédiás kijelző.

Az Xpeng X9 már megvásárolható Magyarországon.