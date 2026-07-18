Kisbusz helyett rugalmas utasterű, felső kategóriás limuzinként tálalja a Mercedes-Benz az elektromos VLE-t. A cél a limuzinok kényelmének összebékítése egy kisbusz jól variálható belső terével. Bár a sorozatgyártás júniusban elkezdődött, Szentendrére egy egészen korai modell érkezett, amibe csak beleülni lehetett a hazai bemutatón, vezetni még nem. Ez a VLE egy nagyon korai változat, amit az erre jogosultak sem vezethetnek csak úgy. Egy flying doctor kíséri diszkréten, aki a laptopjával képes helyváltoztatásra bírni.

Külső

Klasszikus emblémával, a motorházfedélen álló csillaggal is rendelhető a családi villanyautó, itt az AMG külső csomag miatt hiányzik a Patagónia-vörösben látható kisbuszról. Az Argentínához és Chiléhez tartozó tájegységről elnevezett fényezés a Manufaktur-program része. Az ötküllős kialakítást mutatósan variáló felni 21-es és az AMG-kivitelhez tartozik.

Magasított tetős VLE nem lesz, de többféle méretben rendelhető az autó. A normál verzió hossza 5309, szélessége 1999, magassága 1916 mm.

Jövőre jelenhet meg a 3342-ről 3517 mm-re nyújtott tengelytávú modell, azonos első-hátsó túlnyúlásokkal és 5484 milliméteres hosszal, amiből majd a még fejedelmibb VLS is születik. A nyújtott VLE első ajtaja és tolóajtaja közé ékelt karosszériaelem mögött a luxusverzióban válaszfal lehet.

Azért ül ilyen szép mélyen az autó a fotókon., mert a légrugózás legalacsonyabb állásában parkol. Utazás közben nagyobb a hasmagassága. Szervozárás nincs az ajtókhoz, várhatóan nem is lesz.

Messze kiemelkedő a 0,25-ös alaktényező, megegyezik a 3 literes Audi A2 3L TDI légellenállási együtthatójával. Elérésében szerepe van az alsó burkolatnak és a belső égésű motoros autókhoz képest a villanyautók csekélyebb hűtésigényének.

A VLE esetében a hűtőmaszk kerete kapott megvilágítást, a klasszikus hűtőrácsot idéző négyzetek belső megvilágítása várhatóan a VLS privilégiuma lesz.

Az S-osztály betűje jelzi a magasabb státuszt, amit azonban egyforma méretben kell megvalósítani, mert az autó nem lesz hosszabb, hanem belső kivitelének nemesítésével, felszereltségének bővítésével mozdul a magasabb luxus irányába. Például sima bőrülés helyett finomabb, Manufaktur bőrkárpitot kaphat és jobb szériafelszereltséget.

Belső

Nagyon kevés idő jutott a belső tér felfedezésére is, emiatt felszínes benyomásokat oszthatok csak meg veletek pár adattal. Elöl összesen 38,25 collos képátlót ad ki a három kijelző. A vezető előtti képátlója 10,25”, a középsőé és az utas előttié egyformán 14-14”. A faltól falig érő monitorokat kiegészítik a szélvédőre vetített információk és iránymutatások, ezek 23,1” képátlójú virtuális felületen jelennek meg az MB Passion adatai szerint.

Két vagy három üléssorral rendelhető az autó, üléskialakítástól függően 5-6-7-8 személyes lehet. Utóbbi esetben középen három ülés van és leghátul is háromszemélyes padot találunk.

Más konfigurációban a hátsó ülések egymással szembefordíthatók és állításuk többek között a menüből vagy az autóhoz tartozó telefonos alkalmazással is megoldható. A highend trónust deréktámasz, masszírozás, kihajtható lábtámasz és vezeték nélküli telefontöltő teszi kényelmesebbé.

Nagypályás extra az elöl ülők közötti integrált hűtőláda, amely mostantól fűteni is képes tartalmát, akár 52 fokig. Különleges vonás a tolóajtós kisbuszok világában a tolóajtóba engedhető oldalablak. A Stellantis kisbuszain egyáltalán nem engedhető le az üveg, több konkurensben csak eltolható kisablak javítja a szellőzést.

A manuálisan állítható ülések kivételét és visszaszerelését görgők segítik, a kerekeken akár irodaszékként gurigázhatunk a műfajhoz képest könnyűnek mondható ülésekkel. A variálhatóságot az üléssel egybeépített biztonsági öv segíti.

Emlékeim szerint az első szériaautó, egyben az első Mercedes ezzel a megoldással az R129-es SL volt 1989-től. Ott azonban a jobb övgeometria és a B-oszlop hiánya indokolta az integrálülés kifejlesztését.

Guruló ülések segítik a VLE utasterének átrendezését

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Menő extra a 79 centis képátlójú, 31,3 hüvelykes kijelző, amely a tetőkárpitból hajtható ki. A 32:9 képarányú monitor felbontása 8K, filmeket, videókat nézhetünk rajta, kompatibilis számítógépes játékokkal, de akár videótelefonos konferenciákat is folytathatunk rajta.

A Dolby Atmos technikával és a 22 hangszórós Burmester 3D Surround hangrendszerrel elég jó hangulatot teremthetünk az első sor mögött, pláne, ha a Sky View panorámatető fokozza a művészi hatást.

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795 literes a csomagtartó, ami az ülések eltávolításával 4078 literig bővíthető. Nem új ötlet, de látva ezt a remek megoldást egyre több autójában feladó BMW lépéseit, kiemelendő a külön nyitható hátsó szélvédő megőrzése. Ezt azonban a Traveller-Proace-Spacetourer-Zafira Life vonalon is tudják a jóval olcsóbb kisbuszok.

Technika

Új padlólemezre épül a VLE, a VAN EA (Electric Architecture) egy méreteiben skálázható alap, amelyet kisteherautók is használnak majd. A gyártás helyszíne a spanyolországi Vitoria-Gasteiz, meg egy kínai üzem az ottani piacnak.

2028-tól várható belső égésű modell is, amiről hivatalosan egyelőre nem tudni, hogy csak benzines hibrid vagy dízel is lesz-e, de kisbuszok dízelaránya alapján a márka aligha mond le a dízeles ügyfélkörről.

Alapértelmezésben elsőkerék-hajtású az elektromos kisbusz, a VLE 300 állandó mágnesű szinkron orrmotorja 203 kilowattos, ami 276 lóerő. A 300 és a 400 végsebessége egységesen 180 km/óra, ami ebben a mezőnyben nagy szó. A Volkswagen e-Caravelle adatlapján 112 km/órás végsebeségről olvashattok.

305 kilowatt vagy 415 lóerő a VLE 400, a legerősebb verzió csúcsteljesítménye. A két állandó mágnesű szinkron hajtómotorral még ez a kolosszus is képes 6,5 mp alatt felgyorsulni 100-ra állórajttal.

Leválasztókuplung képes kiiktatni a hátsó motort, amikor nem hajt, a hajtáslánc veszteségeinek csökkentésére. Az autó hatékonysága villanyautós szinten is figyelemreméltó, mert az akkuból kivett energiának csak hét százaléka veszik el hő, mechanikus vesztéség vagy más formában, tehát 93 százalékos hatásfokú a hajtáslánc. Az összkerekes modell 2,5 tonnás utánfutót húzhat.

Ha már a tömeg szóba került: bizonyos verziók nagyjából két mázsával túllépik a B kategóriás jogosítvány 3500 kilogrammos felső súlyhatárát, tehát konzultáljatok az értékesítőkkel, hogy a kinézett verzió vezethető-e C-s, teherautós jogosítvány nélkül!

Akkor is 3500 kg a határ, ha ez később 4250-re nőhet a dögnehéz villanyautók terjedése miatt. A 4,25 tonnás határ egyelőre csak egy EU-s irányelv, amiből még nincs meg a jogszabály-módosítás az egyes EU-tagállamokban. Van hétüléses modell 3500 kg-os össztömeg alatt és felett is, a felszereltség a döntő.

Az autó súlya a terhelhetőségnek is odacsap, mert egy jól felszerelt hétüléses változatra legfeljebb 542 kg-os megengedett terhelés szerepel a konfigurátorban, ami 75 kilós utasokkal számolva fejenként 2 kg 43 dekányi csomagot enged. Kivéve, ha fel szeretnének öltözni és telefont meg egy üveg vizet is visznek magukkal, mert akkor a csomagok otthon maradnak, ha szabályosan utaznának.

Amikor 3,5 tonna helyett 5-5,5 tonnára rakott furgonok kísértenek a közutakon, aligha a VLE lemázsálása és szankcionálása lesz a hatóságok első dolga. De a használati érték ilyen fokú korlátozása egy extrák nélkül 48 476 816 forintos kisbusztól nonszensznek is kuriózum. A kifejezés földrajztanárunkból, Dobos Laci bácsiból szakadt fel időnként, feleleteinket hallva.

Külföldön feláras, itthon széria a hátsó Thermotronic automatikus klímaberendezés hőszivattyúval, amely a motor és az akku veszteséghőjén kívül az autót körülvevő levegőt is hasznosítja az utastér temperálásához.

Zajcsillapító anyagokkal teletömve és a megfelelő karosszériamerevséggel a kisbuszok is csendesek lehetnek, amin viszont a legtöbb elhasal, az a rugózási komfort a harmadik sorban, mert az ott ülők a hátsó keréken zötyögnek.

Épp ezért alapáras légrugózás javítja a VLE rugózási kényelmét, amivel egyben a szintszabályozást is megoldja, hogy ne üljön meg az autó fara nagy terheléssel. Az új fejlesztésű légrugózás elöl is széria, nemcsak a hátsó tengelyen. A rendszer 40 millimétert tud emelni vagy ejteni a hasmagasságon. Később szerényebb verziók is érkeznek a VLE Mercedesből, acélrugóval és elektronikusan szabályozott adaptív lengéscsillapítás nélkül

A légrugós futómű vezérlése Google térképadatait is használja a kerékfelfüggesztés vezérlésére, autópályán úton mélyen tartva a karosszériát, amivel csökken a fogyasztás.

A süllyesztés tehát nem szimplán tempófüggő, így az ültetés megőrzésével sebességkorlátozás alá eső szakaszon, dugóban araszolva és alagutakban is mérsékelhető az alsó állással az autó homlokfelülete, ezáltal légellenállása.

18,6-20,4 kWh/100 km-es átlagfogyasztással 700 km feletti a WLTP-hatótáv a nagyobb akkuval, az általam konfigurált autókra 658-713 km-t ír. Ez persze laborérték, de a CLA és a GLC azt igazolja, hogy a 800 voltos elektromos hajtásláncokkal a Mercedes nagyon betalált, amit az első vezetési próbák is igazoltak. A szaksajtó még nem vezethette az autót, de az értékesítők már igen és képzésük során a kisbuszok 19 kWh/100 km alatti átlagot produkáltak, pedig ez tesztüzem.

Számos műszaki adat csak előzetes és körülbelüli. Egyenáramon 300 kW feletti a maximális töltési teljesítmény, amit a 800 voltos elektromos rendszer tesz lehetővé a mai DC-töltők többnyire 500 amperre korlátozott áramerősségével. Ezúttal rögtön megoldott lesz a 400 voltos töltők használata, ami az elektromos CLA-nál és a GLC-ben is gond volt.

Ideális esetben negyed óra alatt akár 355 km-re elegendő áramot vesz fel az NMC-akku. A 115 kilowattórás nettó kapacitású telep előkészítése a villámtöltésre elindítható a navigációban célként megadott villámtöltővel vagy a töltési funkciók menüpontjából.

Később 80 kilowattórás, LFP-kémiájú akkuval és kisebb teljesítménnyel is elérhető lesz a VLE 250. Alapáron a fedélzeti váltóáramú töltő csak 11 kilowattos lenne, de hazánkban széria 22 kW-os AC-töltő, amivel váltóáramról is feltölt hat óra alatt a teljesen lemerült akku

Az autó dimenziói miatt különösen értékes a hátsókerék-kormányzás. Az elsőkkel ellentétesen legfeljebb 7 fokot fordulhat el a két hátsó kerék, amivel 10,9 méterre, egy kompakt autó körátmérőjére csökken a fordulókör.

Ez nyilván ígéretes, de tudjatok róla, hogy ez a járdaszigetek között mért érték. Terebélyes túlnyúlásai miatt falak között az autónak 11,6 méteres körre van szüksége a megforduláshoz. A hátsó kerekek elfordítási iránya 60 km/óránál vált, 60 felett az elsőkkel párhuzamosan fordulnak el néhány fokot.

Vezetői segédrendszerből a VLE gyakorlatilag mindent megkap, amit ma az autóipar kínálni tud. Öt radarmodul, tíz kamera és 12 ultrahangos térérzékelő ontja az adatokat a vezetőtámogatás folyadékhűtésű szuperszámítógépének.

Figyelmeztet az észre nem vett piros lámpákra és STOP-táblákra, kormányzása segít kitérni az ütközések elől, fejlett holttérfigyeléssel és távolságtartással dolgozik.

Felárért a 360 fokos MB.Drive Assist 60 km/órás sebességig tárolja az utoljára megtett 150 méteres szakaszt, így képes automatikusan visszatolatni a nyomvonalon, hogy ne kelljen megfordulni egy szűk utcában. Az autó utólag is kiegészíthető az automatikus sávváltást lehetővé tevő MB.Drive Assist-csomagba foglalt többletfunkciókkal, tehát gyárilag benne van minden, ami kell hozzá, de használatáért vásárláskor vagy utólag kér felárat a Mercedes.

Költségek

November-december fordulóján jelenhet meg itthon az új VLE az importőrtől származó információink szerint. A luxuskisbusszal az elegáns járművet igénylő szállodákat és diplomáciai képviseleteket, a reprezentatív kisbuszt kereső cégeket, nagy belső terű autót vásárló családokat célozhatja meg a gyártó.

Segíthet a hódításban az egyes konkurensekénél sokkal nagyobb motorteljesítmény, autópályás sebesség, valamint a bővebb akkukapacitásból és a csekélyebb fogyasztásból fakadóan sokkal nagyobb hatótáv.

A Mercedes-Benz VLE 300 és vetélytársai – Listaár, forint FIAT E-Ulysse LaPrima L2 (75 kWh, 348 km, 136 LE) 26 710 000 Ford E-Transit Custom H1L1 Titanium (71,5 kWh, 332 km, 286 LE) 28 219 400 Mercedes-Benz VLE 300 (115 kWh, 713 km, 276 LE) 39 085 058 Volkswagen e-Caravelle Style RT (83 kWh 357 km, 136 LE) 31 301 690

Egyelőre a 300-as árai nyilvánosak. 115 kWh-s akkuval, légrugózással és külön hátsó utastéri klimatizálással 39 085 058 forint az elöl hajtó, 272 lóerős VLE 300 indulóára a konfigurátorban, amely nagyon rokonszenvesen kiemeli a 3,5 és a 3,7 tonna megengedett össztömeget. A B-s súlyhatáron túllógó modellt választva egy üzenetet is kapunk részben tegeződó, részben magázódó megfogalmazásban, miszerint „Az általad beállított jármű maximális megengedett tömege meghaladja a 3,5 t-t. Kérjük, tájékozódjon az ilyen vonatkozásban alkalmazandó ország-specifikus szabályozásokról.”

48 476 816 forintról indul a legjobban felszerelt változat listaára az elsőkerekes hajtással és a nagy akkuval. A többe kerülő 400-as és mérsékeltebb árú 250-es VLE árát később közli az importőr. A később érkező modellekhez itt találtok előzetes árakat.

Értékelés

Leengedhető tolóajtós oldalablakával és légrugózásával is jelzi az 5-8 üléses VLE, hogy a furgonokból domesztikált elektromos kisbuszoknál jóval feljebb céloz vele a Mercedes-Benz. Az EQV helyét átvevő modellcsalád autói sok pénzért sokat nyújtanak, a nagyon súlyos elektromos autók összes nehézségével terhelhetőségben és a B-kategóriás jogosítvány 3,5 tonnás súlyhatárának betartásában.