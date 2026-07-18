Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2026-os Forma-1-es Belga Nagydíjon. A 12:30-kor kezdődő gyakorlást felhős időben, 19 Celsius-fokos levegő- és 34 fokos kezdő aszfalthőmérséklet mellett tartották.

A spái pályára relatíve hamar élet költözött, bő öt perc után már fél tucat autó rótta a köröket, nem bujdokoltak (annyian) a garázsok árnyékában. Mindez a hosszú aszfaltcsík számlájára is írható, a 60 percbe kevesebb kör fér bele ezen a helyszínen. Negyed óra után már csak a két Mercedes, Max Verstappen Red Bullja és Charles Leclerc Ferrarija nem került elő.

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Valamivel féltáv előtt az egész szezon során szenvedő Aston Martint újabb csapás érte. A Nemzetközi Automobil Szövetség közzétette, hogy Fernando Alonso Aston Martinjába három új erőforráselem is került, mindegyikből több, mint amennyit a szabályok engedélyeznek. Ez a spanyol számára biztosan mezőny végi rajtot jelent. Alonso ezzel csatlakozott a mclarenes Lando Norrishoz, a csapattárs Lance Strollhoz és Isack Hadjarhoz (Red Bull) a büntetéseket illetően.

Ha már Hadjar, a Red Bull sem örülhetett. A francia alatt a bokszutca kijáratán állt meg az autó, a 6-os rajtszámú versenygépet vissza kellett tolni a garázsba. Bő tíz perc alatt megoldották a problémát, Hadjar újra körözhetett.

Ami a szabadedzést illeti, az egyik fő kérdés az volt a pénteki nap után, hogy csökken-e a két Mercedes-pilóta közti masszív, 1,3 másodperces különbség. Az Andrea Kimi Antonelli neve mellett feltűnő előnyből elsőre nem tudott George Russell faragni. Az edzés végén más volt a helyzet, a differencia 36 századra csökkent, de úgy, hogy az olasz hibázgatott, több is lehetett volna még benne a pálya javulását is figyelembe véve.

Antonelli így is behúzta az edzést Norris és Verstappen előtt. Russell negyedik lett, nyomában Lewis Hamilton Ferrarijával. A brit nagyon szerencsétlenül fejezte be a gyakorlást, leintés környéki utolsó körén összetörte autóját.

A hétvége programja 16 órakor folytatódik az időmérővel.