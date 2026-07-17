Szórványosan felhős, kellemes időben – 22 Celsius-fokos levegő-, 32 fokos aszfalthőmérséklet — folytatódott péntek 17 órakor a 2026-os Belga Nagydíj hétvégéje a második szabadedzéssel.

Az első gyakorláson meglepően erősnek bizonyult a Red Bull, a leginkább csak a Ferrari-pilóták tudták valamennyire megközelíteni Max Verstappent, miközben a mercedesesek és a mclarenesek hátránya már elég nagy volt.

A 7004 méteres aszfaltcsíkra elsőként a cadillaces Valtteri Bottas gurult ki, mögötte George Russell, majd mások is – elsőre mindenki a Pirelli sárga jelölésű, közepes keverékű abroncsain.

10 perc, az első egy-két nekifutás után Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, mögötte Isack Hadjar, Verstappen, a Racing Bulls-os Arvid Lindblad és a Ferrari-páros sorakozott az élen. Hadjar mindössze 11, a négyszeres bajnok holland 31 ezreddel maradt el a bajnoki éllovas tinitől – Russell ugyanakkor több mint egy másodperccel volt lassabb csapattársánál.

Nem egészen 12 perc telt el, amikor előkerült a piros zászló: a pilóták kimondottan sok kavicsot vittek fel az aszfaltra, takarítani kellett. 43 perc maradt, amikor újraindulhatott a körözés.

🚩 RED FLAG 🚩 No major drama, just some gravel that's been sprayed onto the track 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/2zEezh1AzX — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

A Red Bull-osok egy kicsit kivárták, ám a második etapjaikra már a lágy, piros gumikon mentek ki, tulajdonképp megnyitották az időmérős szimulációkat, de Antonelli is követte őket, így az újabb körök után megint az olasz vezetett, mögötte – hiába a lágy Pirelli – szűk fél és nyolctized hátránnyal Verstappen és Hadjar.

Heading towards the halfway point in FP2 ⏳ TOP 10

Antonelli

Verstappen

Hamilton 📸

Hadjar

Leclerc

Lindblad

Norris

Piastri

Lawson #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/HfxthMpWth — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

Lewis Hamilton hajszállal „verte” Hadjart, Charles Leclerc már másodperc feletti hátránnyal csak z 5. időt autózta piros jelölésű gumikon.

A lágyakat később bevető Russell szégyenletesen távol volt Antonellitől: majdnem 1,3 másodperccel lassabb kört tudott csak összerakni – az alpine-os Franco Colapinto is gyorsabb volt az angolnál.

Russell is currently 1.285 seconds behind his team mate, and current fastest driver, Antonelli George will be pushing hard to close that gap for the remainder of the session#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/1obqHPgbCh — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

A mclarenesek is későbbre hagyták a kvalifikációs futásokat: Lando Norris szűk kéttized különbséggel a 2. helyig ugrott, Oscar Piastri viszont „csak” a 6. lett egy másodperces hátránnyal.

Az utolsó 20 percre hosszabb, versenyszimulációs etapokra állt át mindenki, ki közepeseken, ki használt lágyakon.

Pont 15 perc volt hátra, amikor Pierre Gasly a 13-as kanyarban összetörte az Alpine hátulját, amikor belefutott a kavicságyba. A pilótánk nem esett baja, de a hátsó szárnynak és a jobb hátsó felfüggesztésnek annyi lett. Az A526-os mentést, a gumifal javítást, az aszfalt takarítást kívánt – előkerült a piros zászló.

Mindössze 2 perc maradt, amikor megnyitották a bokszutca kijáratát – hamar kigurulóknak volt még esélyük egy mért körre, a többség csak a szokásos rajtszimulációkhoz való felérés kedvéért tehette meg a kört.

A hétvége szombaton 12.30-kor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, az időmérő edzés 16 órakor kezdődik, míg a vasárnapi Belga Nagydíj 15 órakor rajtol majd.