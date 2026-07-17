Szórványosan felhős, kellemes időben – 22 Celsius-fokos levegő-, 32 fokos aszfalthőmérséklet — folytatódott péntek 17 órakor a 2026-os Belga Nagydíj hétvégéje a második szabadedzéssel.

Az első gyakorláson meglepően erősnek bizonyult a Red Bull, a leginkább csak a Ferrari-pilóták tudták valamennyire megközelíteni Max Verstappent, miközben a mercedesesek és a mclarenesek hátránya már elég nagy volt.

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A 7004 méteres aszfaltcsíkra elsőként a cadillaces Valtteri Bottas gurult ki, mögötte George Russell, majd mások is – elsőre mindenki a Pirelli sárga jelölésű, közepes keverékű abroncsain.

10 perc, az első egy-két nekifutás után Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, mögötte Isack Hadjar, Verstappen, a Racing Bulls-os Arvid Lindblad és a Ferrari-páros sorakozott az élen. Hadjar mindössze 11, a négyszeres bajnok holland 31 ezreddel maradt el a bajnoki éllovas tinitől – Russell ugyanakkor több mint egy másodperccel volt lassabb csapattársánál.

Nem egészen 12 perc telt el, amikor előkerült a piros zászló: a pilóták kimondottan sok kavicsot vittek fel az aszfaltra, takarítani kellett. 43 perc maradt, amikor újraindulhatott a körözés.

A Red Bull-osok egy kicsit kivárták, ám a második etapjaikra már a lágy, piros gumikon mentek ki, tulajdonképp megnyitották az időmérős szimulációkat, de Antonelli is követte őket, így az újabb körök után megint az olasz vezetett, mögötte – hiába a lágy Pirelli – szűk fél és nyolctized hátránnyal Verstappen és Hadjar.

Lewis Hamilton hajszállal „verte” Hadjart, Charles Leclerc már másodperc feletti hátránnyal csak z 5. időt autózta piros jelölésű gumikon.

A lágyakat később bevető Russell szégyenletesen távol volt Antonellitől: majdnem 1,3 másodperccel lassabb kört tudott csak összerakni – az alpine-os Franco Colapinto is gyorsabb volt az angolnál.

A mclarenesek is későbbre hagyták a kvalifikációs futásokat: Lando Norris szűk kéttized különbséggel a 2. helyig ugrott, Oscar Piastri viszont „csak” a 6. lett egy másodperces hátránnyal.

Az utolsó 20 percre hosszabb, versenyszimulációs etapokra állt át mindenki, ki közepeseken, ki használt lágyakon.

Pont 15 perc volt hátra, amikor Pierre Gasly a 13-as kanyarban összetörte az Alpine hátulját, amikor belefutott a kavicságyba. A pilótánk nem esett baja, de a hátsó szárnynak és a jobb hátsó felfüggesztésnek annyi lett. Az A526-os mentést, a gumifal javítást, az aszfalt takarítást kívánt – előkerült a piros zászló.

Mindössze 2 perc maradt, amikor megnyitották a bokszutca kijáratát – hamar kigurulóknak volt még esélyük egy mért körre, a többség csak a szokásos rajtszimulációkhoz való felérés kedvéért tehette meg a kört.

A hétvége szombaton 12.30-kor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, az időmérő edzés 16 órakor kezdődik, míg a vasárnapi Belga Nagydíj 15 órakor rajtol majd.

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Kép: Formula1

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