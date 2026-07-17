Komoly frissítési csomagot jelentett be napokban a Waze. A Google tulajdonában álló navigációs alkalmazás a jövőben nem kizárólag az aktuális forgalmi helyzet alapján ajánl útvonalakat, hanem azt is figyelembe veszi, hogy a felhasználó merre szeret közlekedni.

A személyre szabott navigáció a korábbi utazásokból próbálja megállapítani a sofőr preferenciáit. Ha valaki például rendszeresen inkább az országúti szakaszokat választja az autópálya helyett, a Waze később előrébb sorolhatja az ehhez hasonló útvonalakat.

Ez nem jelenti azt, hogy az alkalmazás teljesen figyelmen kívül hagyja a menetidőt vagy a dugókat. A Waze továbbra is felhasználja a valós idejű forgalmi adatokat, de az ajánlásokat a sofőr korábbi döntéseihez is hozzáigazíthatja. Aki nem szeretné, hogy az alkalmazás ilyen módon tanuljon a vezetési szokásaiból, a beállításokban kikapcsolhatja a személyre szabást.

A személyre szabható navigációt világszerte bevezetik Androidon és iOS-en, így az újdonság Európát és Magyarországot is érinti. A frissítés fokozatos, ezért nem biztos, hogy minden telefonon egyszerre jelenik meg az új lehetőség. Elvileg július 13-án startolt.

Ez még nem minden

A Waze egyelőre nem részletezte, hogy a Gemini mesterséges intelligenciájára épülő új, hangvezérelt funkciók pontosan mely nyelveken működnek majd. Emiatt elképzelhető, hogy egyes újdonságok hamarabb jelennek meg magyar felhasználóknál olyan formában, hogy a magyar nyelv még nem támogatott. De ha valaki beszél angolul, akkor nem lesz gond.

Érkezik még a „Less Chatty”, vagyis a kevésbé beszédes hangnavigáció. Bekapcsolása után a Waze ritkábban és rövidebben szólal meg, így kevésbé szakítja félbe a zenét, a rádiót vagy a podcastokat.

A fontos figyelmeztetések azonban megmaradnak. Az alkalmazás továbbra is jelezni fogja a veszélyt, a kereszteződéseket és a sávváltásokat, csak a kevésbé fontos hangutasítások számát csökkenti.

Elég lesz bemondani, ha lezárás van

A Gemini segítségével tovább fejlődik a hangalapú bejelentés is. A sofőrök eddig is jelezhettek torlódást hangalapon, mostantól azonban térképhibákat és útlezárásokat is be lehet majd mondani. Elég mondani például, hogy „itt le van zárva az út”, a Waze pedig továbbítja az információt a helyi térképszerkesztőknek.

Ennél is tovább megy az új, beszélgetős célpontkeresés. A felhasználó olyan kéréseket adhat majd, mint hogy keressen egy éppen nyitva tartó kávézót, közeli parkolót vagy olcsó benzinkutat. A Waze ezután felsorolja a megfelelő találatokat, amelyek közül hangvezérléssel is ki lehet választani az úti célt.

Ez a lehetőség egyelőre csak a Waze nemzetközi bétateszterei között jelenik meg.

A motorosok külön navigációt kapnak

A frissítés részeként új motoros üzemmódot is bemutatott a Waze. A rendszer figyelembe veszi a kétkerekűekkel használható rövidebb útvonalakat és korlátozásokat, valamint pontosabb érkezési időt próbál számolni.

A motoros navigáció különösen veszélyes akadályokra is figyelmeztethet, köztük kátyúkra, fekvőrendőrökre, megemelt gyalogátkelőkre, keskeny hidakra és az útpadka megszűnésére. Az adatokat a valós idejű forgalmi információk mellett motoros térképszerkesztők közössége egészíti ki.

Ezt az újdonságot egyelőre Argentínában, Brazíliában, Kolumbiában, Malajziában, Mexikóban, Peruban és a Fülöp-szigeteken vezetik be. A Waze szerint később további országok következnek, de európai megjelenési időpontot még nem közöltek.