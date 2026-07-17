Július 14-én délután Valkó és Dány között egy 50 éves férfi autójával követni kezdte egy 22 éves vácszentlászlói nő kocsiját. Az indulatok elszabadultak, az agresszív sofőr már menet közben többször rálőtt az előtte haladó menekülőre, majd szándékosan hátulról és oldalról is nekiütközött. Mindkét jármű lesodródott az úttestről, és egy telephely kerítésének csapódott. A megtámadott nő könnyű sérülést szenvedett.

A férfi a baleset után kiszállt az autóból, kezében a fegyverrel, majd a másik autó rémült utasai felé indult. Az abban utazók menekülni kezdtek, ő pedig utánuk futott, miközben újabb lövéseket adott le feléjük, azonban senkit nem talált el.

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A helyszínre érkező rendőrök rövid időn belül elfogták az 50 éves férfit. Autójában és a lakásán tartott kutatás során egy airsoft légfegyvert, egy gumilövedékes riasztófegyvert, valamint az azokhoz tartozó gázpatronokat és lövedékeket foglaltak le. A férfit közúti veszélyeztetés és fegyveres garázdaság miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

Az ügy másik érintettjével, a megtámadott autót vezető nővel szemben is eljárás indult, mivel autójában kábítószergyanús anyagot találtak, továbbá vezetői engedély nélkül vezetett. Vele szemben kábítószer birtoklása és engedély nélküli vezetés miatt folyik eljárás.