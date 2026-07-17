Németországban még akadnak útszakaszok ahol semmi probléma sincs a 171 km/órával, és ez a legtöbb baleseti statisztika szerint rendben is van így. Ahol viszont szükség van a korlátozásra, ott a németek nem kegyelmeznek senkinek.

Így a legendás kapus sem ússza meg a felelősségrevonást amiért a 100 km/órás limitet 71 km/órával hagyta maga mögött.

A Bild információi szerint az 57 éves egykori világklasszis kapus már júliusban leadta a vezetői engedélyét, így egy ideig biztosan csak az anyósülésről figyelheti a forgalmat. Kahn számára ráadásul nem ez lenne az első alkalom, hogy jelentős gyorshajtás miatt kerül bajba. – írja a merkur.de

A 71 km/órás sebességtúllépésnek Németországban komoly következményei lehetnek. Nicolas Frühsorger közlekedési jogi szakértő szerint ilyen esetben általában 700 eurós, vagyis nagyjából 280 ezer forintos pénzbírságra, két büntetőpontra és három hónapos járművezetéstől való eltiltásra lehet számítani.

Amennyiben a hatóság úgy ítéli meg, hogy Kahn szándékosan lépte túl ilyen jelentős mértékben a sebességhatárt, a pénzbírság akár a duplájára is emelkedhet. Ebben az esetben a korábbi kapusnak körülbelül 560 ezer forintnyi összeget kellene befizetnie.

Kahn akárcsak a pályán, a közlekedésben sem mimóza alkat, nem ez az első súlyos közlekedési ügye: 2003-ban három gyorshajtás után két hónapra tiltották el, 2022-ben, majd 2023 januárjában pedig újabb egy-egy hónapra kellett lemondania a vezetésről. 2009-ben 163 km/órával mérték egy 80-as szakaszon, ám a vitatott mérés miatt az eljárást végül megszüntették.