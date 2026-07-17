Bérelt elektromos rollerrel indult útnak erősen ittasan egy fiatal férfi Budapesten, de alig jutott néhány méterre: közvetlenül egy szolgálatot teljesítő rendőr előtt esett el. A baleset és az azt követő eljárás végül 1,8 millió forintos pénzbüntetéshez vezetett, ám az ügynek még nincs vége.

A férfi 2024. szeptember 10-én, egy futballmérkőzés idején rollerezett a Puskás Aréna közelében található Istvánmezei úton. A területet lezárták, és több tucat rendőr teljesített szolgálatot a környéken. A rolleres elvesztette az egyensúlyát, majd elesett. Más nem sérült meg, ő azonban olyan súlyos vállsérülést szenvedett, hogy meg kellett műteni, karját állítólag azóta sem tudja úgy használni, mint korábban.

A vizsgálat szerint a véralkohol-koncentrációja 2,2 ezrelék volt, vagyis több mint négyszerese annak az értéknek, amelytől az ittas járművezetés már bűncselekménynek számít.

A büntetlen előéletű, együttműködő férfit először 720 ezer forint megfizetésére kötelezték, és egy évre eltiltották a közúti gépjárművezetéstől. Az ügyészség azonban súlyosabb szankciót kért, ezért tárgyalást tartottak.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2026. január 28-án már 1,8 millió forintos pénzbüntetést szabott ki, a közúti járművezetéstől pedig egy év öt hónapra tiltotta el a férfit. Az összeg a hazai gyakorlatban szokatlanul magasnak számít, még akkor is, ha a bíróságnak a vádlott jövedelmi és vagyoni helyzetét is figyelembe kell vennie.

Ekkorát lehet esni egy rollerrel, még józanon is:

Láthatjátok a videóból, hogy milyen brutális amikor 🚗és🛴ütközik 😱🫣 Fontos‼️ 👉ha rollerrel közlekedtek használjatok védőfelszerelést -legalább bukósisakot-, és közlekedjetek körültekintően❗️ 👉gyalogos-átkelőkelőhelyen, ha nincs átvezetve a kerékpársáv, akkor rollerrel is csak áttolva szabályos❗️ 👉a roller egyszemélyes❗️ ...hogy mindenki hazaérjen!👮👮‍♀️ Közzétette: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség – 2025. augusztus 7., csütörtök

A pénzbüntetés napi tételekből áll

A bíróság egyrészt meghatározza a bűncselekmény súlyához igazodó napok számát, másrészt azt, hogy az elkövető anyagi helyzete alapján mekkora összeg jusson egy napra. A napi tétel 2500 és 200 ezer forint között lehet. Ha az elítélt nem fizet, a pénzbüntetést szabadságvesztésre változtathatják.

Az ügyészség még az 1,8 milliós büntetést is enyhének tartja, és fellebbezett. Érvelésük szerint az ittas e-rollerezés és az ilyen balesetek növekvő száma is súlyosbító körülmény lehet. A fellebbezés elsősorban a járművezetéstől eltiltás időtartamának növelésére irányul, így az ítélet egyelőre nem jogerős.

Részegen rollerre sem szabad állni

Az elektromos rollerek megjelenése után hosszú ideig nem volt egységes a bírósági gyakorlat. Egyes rollereseket ittas járművezetésért elítéltek, másokat hasonló ügyekben felmentettek.

A vitát végül a Kúria döntése zárta le. Eszerint az elektromos roller akkumulátorral működő, motorral hajtott közúti személyszállításra alkalmas eszköz, ezért az ittas vezetés szabályainak alkalmazásakor gépi meghajtású járműnek számít.

Ez azt jelenti, hogy Magyarországon elektromos rollerrel sem szabad alkoholfogyasztás után közlekedni. A szabály a saját és a bérelt járművekre egyaránt vonatkozik, a büntetés pedig nemcsak pénzbírság, hanem akár a gépjárművezetéstől való eltiltás is lehet.