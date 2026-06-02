A teljesen újraírt KRESZ bevezetése előtt a kormány már a következő hetekben dönthet az elektromos rollerek szabályozásáról – hangzott el az RTL Híradójában, amelynek Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter adott interjút.

Vitézy szerint a rolleres balesetek súlyossága és száma indokolja, hogy a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó KRESZ-szabályozást külön lépésben vizsgálják felül. A közlekedési miniszter úgy fogalmazott, rollerügyben gyorsan kell lépni, míg a KRESZ teljes felülvizsgálata egy hosszabb ideig tartó, társadalmi egyeztetést kívánó folyamat.

Idén a budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban már két 14 év alatti fiatal halt meg e-rolleres balesetben, egy 13 éves gyerek pedig három hónapja kómában fekszik – írta a Telex. Január 1-től május 22-ig 745 felnőtt és 449 gyerek rollerbaleset történt, miközben a tavalyi év azonos időszakában 603 felnőtt balesetet regisztráltak, gyerekből viszont csak 257-et.

A Vezess korábban részletesen írt arról, hogyan tervezik szabályozni a rollereket. Az új KRESZ tervezete szerint kis teljesítményű a motoros roller, ha önerőből legfeljebb 25 km/óra sebességgel képes haladni. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai irányadóak, a következő kivételekkel:

csak 12 év feletti személy vezethet elektromos rollert;

kerékpáros fejvédő használata kötelező;

járdán max. 10 km/óra; máshol max. 20 km/óra sebességgel közlekedhetnek;

utas nem szállítható;

vontatmányt csatlakoztatni tilos;

kerékpáros övezet, vagy lakó pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos;

szeszesital fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia.

Nagy teljesítményű a motoros roller, ha motorjának névleges teljesítménye nagyobb, mint 1000 W, vagy sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban képes haladni. Nagy teljesítményű motoros rollerrel a kétkerekű robogóval történő közlekedésre vonatkozó szabályok irányadóak, a következők szerint: