Az autóvezetés élmény: jól esik elindulni nagy reményekkel és várakozásokkal valahová, aztán pedig remek érzés megérkezni. Kiélvezni a pillanatot, együtt lenni a barátokkal, családtagokkal vagy rég nem látott ismerősökkel. Ezt követően pedig öröm lehet ismét kocsiba pattanni és élményekkel feltöltekezve hazaindulni. De ahogyan a napot is időnként eltakarják a felhők hosszabb-rövidebb időre, úgy a férfiak életében is vannak olyan pillanatok, amelyek kétségeket és bizonytalanságokat szülnek. És akkor ott egyedül maradunk: tanácsra, megerősítésre vágyunk, de nehéz dönteni, merre tovább.

Ilyen lehet az, amikor a piszoár felett időről-időre elakadt a vizelet. Amikor olyan érzése van az embernek, hogy nem sikerült teljesen kiüríteni a hólyagot. És akkor úgy ül vissza a kocsiba a férfi, hogy keresi a válaszokat. Miért történhetett mindez? Aztán elhessegetjük magunktól a gondolatot, az aggodalmat: „talán ez csak egy egyszeri eset volt”. Gondoljuk, és reméljük, nem fordul elő ismét.

Csőstül jön a baj?

Aztán mégis. Sőt, más tünetek is megjelennek. Időnként ránk törhet a sürgető vizelési inger vagy a megjelenő csípő, égő érzés pisilés közben. Sokan még ilyenkor is képesek magukat azzal hitegetni, hogy minden rendben, csak egy kis felfázásról lehet szó, vagy arról, hogy esetleg túl sok szénvasas italt fogyasztottunk, amit a nyári melegben amúgy is nehéz elkerülni.

A tünetek ekkor már szerteágazóak lehetnek, és a gáttájékba sugárzó fájdalom mellett a fájdalmas ejakuláció, valamint a merevedési zavar is azok közé a kellemetlenségek közé tartozhat, amelyek a férfiak rettegett betegségét, a prosztatagyulladást jellemzik. Hogyan lehet eljutni ide? Kétféleképpen: az egyik a balszerencse. A prosztatagyulladást okozhatja baktérium is, ami többféle módon kerülhet a szervezetbe. A másik pedig a halogatás betegsége. Sokszor ugyanis nem baktérium vagy fertőzés áll a prosztatagyulladás mögött, hanem a hosszan tartó ülés, valamint a krónikus stressz idézi elő.

Gyógyulásra fókuszálva

„A majd elmúlik” jellegű halogatás azonban népbetegség Magyarországon. De igazság szerint ezeket a tüneteket sem a másnap felkelő nap, sem a következő évszak nem tudja elmulasztani. A halogatással csak időt veszítünk és teljesen feleslegesen hagyjuk, hogy az életminőségünket egy olyan kellemetlenség árnyékolja be, amit ma már viszonylag jól ismer az orvostudomány.

Fel kell keresni egy urológust, aki megállapítja, hogy pontosan milyen jellegű kezelés enyhítheti a tüneteket. És ezzel sokat tudunk tenni a prosztatánk egészsége érdekében.

