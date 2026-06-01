Most hétvégén, Monacóban fennállása óta ezredszer indul F1-es futamon a McLaren. Ők a második csapat a Ferrari után, akik elérik ezt a szép kerek számot. Ezt a pedig mérföldkövet muszáj megünnepelni, és egy autógyártónál kézenfekvő ennek a módja: egy különleges kivitelű, korlátozott példányszámban elérhető típust építettek – ez a McLaren Artura 1000GP.

Az alapot a cég 680 lóerős rendszerteljesítményű hibrid modellje, az Artura adta.

Ehhez a McLaren egyedi kívánságok megvalósítására szakosodott részlege, az MSO tervezett egyedi külsőt, amely a márka aktuális F1-es versenyautójának, az MCL40-nek a jubileumi dizájnját vette át.

Az egyedi grafika a gépházfedélen, az oldalfalak alsó szélén, valamint a külső tükrök házán jelenik meg.

A képet a McLaren történelmi múltjából merített stíluselem teszi teljessé: az első splittert és a diffúzort vékony csíkok díszítik.

Az utastérben Papaya metálszínű plakett emlékezik a McLaren Racing teljesítményére.

A McLaren 1963 óta versenyez az F1-ben, azóta tíz konstruktőri világbajnoki cím, és több mint kétszáz futamgyőzelem fűződik a csapat nevéhez.

Nem valószínű, hogy a McLaren Cars döntéshozói sokat gondolkodtak azon, hogy ezen neves számok közül melyikhez kössék a limitált széria darabszámát: a McLaren Artura 1000GP mindössze tíz példányban készül, és nagyon valószínű, hogy ez a tíz autó már mind előre elkelt.