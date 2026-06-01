Évek óta ígéri az AC Cobra, hogy elkészíti a hatvanas években Le Mans-győztes AC Cobra versenyautó modern utódját. Nem az azonos néven ismert roadstert: az már 2023 tavaszán bemutatkozott, és 2025 júniusában, azaz pontosan egy évvel ezelőtt megkezdődött a gyártása, hanem a Coupét, amelynek formatervét 2024 augusztusában leplezte le a 125 éves manufaktúra.

Ahogy azt már sokszor leírtuk, az AC Cobra GT Coupe közúti autóként soha nem létezett, ahhoz az 1960-as évek Le Mans-i versenyautója, az AC A98 állt modellt.

Ahogy a roadster, a kupé is alumínium vázra erősített szénszálas kompozit panelekből épül fel, tömege így is megközelíti az 1,6 tonnát. Érdekes módon a Coupé nehezebb, mint a Roadster; a két autó egyébként nagyjából 75%-ban áll azonos elemekből.

A bal- és jobbkormányos kivitelben egyaránt rendelhető autó ötliteres V8-asa szívómotorként 456 lóerős és 555 Nm-t ad le, de kérhető kompresszorral is, mely esetben 730 lóerővel és 820 Nm-rel számolhat a tulajdonos. Az erősebb verzió 3,5 másodperc alatt gyorsul nulláról 96 km/órára.

Az autó kérhető hatfokozatú kézi vagy tízfokozatú automata sebességváltóval; utóbbi esetben a kormányra szerelt fülekkel kapcsolhatók a fokozatok.

A szívómotoros GT Coupé nettó 234 300 angol fonttól indul (kb. 96 millió Ft), a kompresszoros verzió felára 22 ezer font, 9 millió forint. Mivel jelenleg a már megrendelt GT Roadsterek előállítása foglalja le az üzem kapacitását (évente nagyjából 100 autóval számolnak, de ebben az olcsóbb AC Ace is benne van), a GT Coupé első példányai csak ezek elkészülte után kerülhetnek gyártásba, így várhatóan 2028 táján kerülhetnek gazdájukhoz az első kupék.

Azt nem tudni, a kupé később kapható lesz-e a kétliteres, soros négyhengeres motorral is: