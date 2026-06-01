Ritkán osztunk meg olyan hírt, ahol a kontextus nem teljesen tiszta, de ebben az esetben a képanyag maga olyan jelenetet tár elénk, ami autós szemmel elég érdekes ahhoz, hogy lássák az olvasók.

Mert a háttérben húzódó pletyka szintű történet mondhatni midennapos. A beszámolók szerint egy orosz nő rongálja meg párja autóját megcsalási gyanú miatt. A sztorit több csatorna is átvette, hivatalos rendőrségi megerősítést azonban egyelőre nem találtunk.

Itt nem is a hölgy, vagy megcsalás a főszereplő, hanem a jó öreg kocka-Lada, a 2107-es, ami úgy állja a sarat mintha a Marvel-univerzum legerősebb anyagaiből, Adamantiumból és a Vibrániumból alkották volna meg.

Többszörös, dühös támadás, kegyetlen rángatás, kézzel-lábbal történő károkozási kísérlet után is úgy állt ott, mintha csak bogarak ütköztek volna a szélvédőnek.