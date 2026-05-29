Érkezik SupercarFest. 2026. június 20-án a Black Star Speedway Visonta autós fesztivállá változtatja a pályát. Több mint 100 válogatott sport-, luxus-, drift- és tuningautó érkezik Visontára, a nap végén pedig a pálya történetének egyik legnagyobb autós felvonulása koronázhatja meg az eseményt.

A DRX Sport jóvoltából Ferrari-, Porsche- és Lamborghini-modelleket nemcsak közelről lehet megnézni, hanem külön jeggyel ki is lehet próbálni versenypályán vagy akár közúton. Drifttaxi Ámon Olivérrel, helikopteres élménykörök, versenyautós utazás egy Ferrari 458 Challenge-ben is szerepel a lehetőségek között. Emellett ikonikus Porsche 911-generációk, többféle Aston Martin-modell és különleges japán sportautók is érkeznek a BSSW Supercarfestre Visontára.

Az esti autós felvonulás után sem áll meg az élet: a gokartpálya villanyfényes meneteken várja azokat, akik naplemente után is vezetnének még egyet.

A Vezess is ott lesz – és nem csak nézőként

A SupercarFest idei kiemelt médiapartnere a Vezess, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Negyed évszázados történetünk megünneplése után, idén szeretnénk minél több időt tölteni olyan emberekkel, akik velünk együtt rajonganak az autókért – ezért Visontára nem csak kamerákkal érkezünk.

Élőben a Forma-1-ről

Élőben jelentkezik a Vezess Forma-1-es podcastje, a Csapatrádió. A helyszínen Szeleczky Ádám és Horváth Zsolt beszélget majd F1-ről, versenyzőkről, sztorikról és mindenről, amiért szeretjük a sportot.

Szuperautó-építő pályázat gyerekeknek

Addig is arra biztatjuk a gyerekeket, hogy pályázzanak, építsék meg álmaik szuperautóját – bármiből: Legóból, kartonból, akár újrahasznosított alkatrészekből. A legjobb 10 pályamű készítője egy valódi szupersportautós élményt nyer: három kört tehetnek meg egy elképesztő sportautóban. A pályázatokat június 8-ig várjuk az alábbi oldalon!

Családi program egész napra

A SupercarFest nemcsak a hardcore autórajongóknak szól. A szervezők egész napos családi programokkal készülnek: játékok, arcfestés, Hot Wheels-kiállítás és -vásár, színpadi beszélgetések, zenei produkciók és interaktív élmények várják a gyerekeket és a felnőtteket is.

A DRX Sport standján szimulátorok, kerékcserejáték, reflexjátékok és Kahoot-kvízek teszik még mozgalmasabbá a napot.

Természetesen a vendéglátásról sem feledkeznek meg a szervezők: a Black Star Speedway büféi mellett food truckok, kávézók és édességes standok is várják a látogatókat.

Ajándék a gyerekeknek

A jegyek már elérhetők a Tixa oldalán. A Vezess és a Supercarfest együttműködésének köszönhetően a családosok most kedvezményesen látogathatják az eseményt: a „vezess” kuponkód használatával egy felnőttjegy mellé egy 18 év alatti gyermek számára is biztosított az ingyenes belépés. Így nemcsak a 7 év alattiak, hanem minden, felnőtt kíséretében érkező 18 év alatti gyermek ingyenesen vehet részt a rendezvényen.