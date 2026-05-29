A nagyobb Audik moduláris hosszmotoros padlólemezére épül a külső töltésű akkus full hibridé fejlődő RS5. 2894 köbcentis benzines motorját a Győrben V6 Otto EVO LK3 éven ismerik. Az LK a teljesítményosztály vagy LeistungsKlasse jele, a 3-as mutatja a közvetlen befecskendezéses motor teljesítményszintjét. A csúcs V6 készen áll a jövendő Euro 7-es emissziós norma betartására.

Az 510 lóerős, 600 Nm nyomatékcsúcsú erőgépet április eleje óta gyártja a győri Audi, ahol 33 év alatt körülbelül 46 millió járműhajtás készült, ideértve a villanymotorokat is 2018 óta.

Több mint 60 alkatrészében eltér az új hathengeres a korábbi V6-os benzinesektől, fejlesztései közé tartozik a 350 barra emelt befecskendezési nyomás.

Eltérő az S5-höz képest a szívórendszer és elektromosan állítható lapátgeometriájú lett a hengersorok között lévő két turbófeltöltő. Általában a lökhárító szélső légbelépői mögött a töltőlevegő-hűtők vannak, de a turbótól a motorba vezetett levegő hűtését itt a motorblokkra rögzített két hőcserélő végzi, így vízhűtők vannak a lökhárító két szélén is.

A fogyasztáscsökkentést nem csak Miller-ciklusú működés segíti, hanem a nyolcfokozatú, bolygóműves automatikus váltóba szerelt villanymotor is. 130 kW vagy 177 lóerő és 400 Nm jön az állandó mágnesű szinkronmotortól, amely 140 km/órás sebességig egymaga is elmozgatja az autót.

A 639 lóerős rendszerteljesítményű sportmodellben a Dynamic Torque Control a legfontosabb újdonság. Magyarul dinamikus nyomatékszabályozást jelent, és pont ezt csinálja a két hátsó kerékre ható erők variálásával, agilisabbá, élvezetesebbé téve az Audi RS5-öt, amely egészséges farolásokra képes száraz aszfalton is.

Az elektormechanikus rendszerben főbb vonalakban van differenciálmű, van plusz egy villanymotor, van bolygóműves áttétel a kerekekre átvitt nyomaték megnövelésére és egy működtetőegység vagy aktuátor. Az új fejlesztésű hátsó tengelybe beépített, állandó mágnesű szinkron villanymotor önállóan nem mozgatja az autót, a kis villanymotor 8 kW-os vagy 11 lóerős és 40 Nm a nyomatéka.

Ezt az önmagában csekély erőt az áttételezés 2000 newtonméterig növelheti, a szempillantásnál gyorsabban. A 15 ezredmásodperc alatt felépíthető 2000 Nm-es forgatónyomatékkal az orrban lévő hibrid hajtásrendszertől függetlenül megnövelhető az egyik vagy a másik hátsó kerékre jutó nyomaték.

Így tehát a V6 és a hajtó villanymotor erőleadásán felül lehet agilizálni az autót kanyarbemeneten az ívkülső hátsó keréken megnövelt forgatónyomatékkal, máskor a stabilitás visszanyerésére az ívbelső kerék kaphat akkora nyomatéklöketet, amennyit a menetdinamikai szabályozás varázsol.

Egy sima önzáró differenciálművel szemben az Audi új fejlesztése gázadásra és fékezéskor is képes zárni, amitől javul az autó stabilitása kanyarokban és terhelésváltásokkor, a gázadás és a fékezés váltásánál.

Az eddig látott nyomatékvektoráló megoldások csak gázadáskor hatottak és vagy fékimpulzusokkal vagy kuplungok nyitásával-zárásával osztották el a nyomatékot a két oldal között. Itt azonban tolóüzemben és fékezéskor is módosíthatók a két hátsó kerék nyomatékviszonyai. A rendszer agya többek között a kormányszöggel, a kerékfordulatszámmal valamint a sebességgel kalkulál, és azt is képes felismerni, hogy épp elszántan csapatjuk-e vagy pont besokalltunk.

Mivel az RS5 az Audi jól bevált quattro négykerék-hajtását kapja, hajtásrendszerében benne van az önzáró középső Torsen-differenciálmű. A nyomatékérzékelés széles határok között állíthat az erőelosztáson, az alapbeállítás farhangsúlyos 40:60 aránnyal.

100 km/óra megvan 3,6 mp alatt, de a nagy súly kiviláglik a gyorsulási adatokból. Összkerékhajtással a 109 lóerővel kisebb teljesítményű BMW M3 Competition egy tizedel hamarabb van százon, a 450 lóerős előd is befért 4 mp alá a maga 3,9 tizedes idejével.

Rokonszenves az Audi Sport szakembereitől, hogy a prezentációban kivetítették a végsebesség csökkenését is. Alapértelmezésben marad a 250-es leszabályozás, de a felszabadított csúcssebesség az újjal 285 km/óra, míg az RS4 Competiton 290-et mehetett.

Az autó felajánlja a tolatókamera koszos lencséjének lemosását



a videó a hirdetés után indul

Bruttó 25,9 kilowattórás a Samsungtól vásárolt NMC-cellakémiájú akkumulátor, amiből nettó 22 kWh használható ki. Mivel itt a minél jobb gyorsulás a hangsúlyos, a sima plug-in A5-höz képest több áramot vehetsz ki az akkuból a hajtó villanymotor jóllakatására. A benzines nélkül megtehető táv 78-84 km.

A hajtásvezérlés arra is figyel, hogy a csapatós üzemmódokban az akku töltöttsége ne essék 85 százalék alá, hogy mind a 639 lóerőt leadhassa a hajtásrendszer. Ehhez akár 50 kW-tal tölti a V6 a körülbelül 170 kilogrammos akkumulátort, míg a regeneratív fékteljesítmény 88 kW-ig megy fel a váltóban lévő villanymotorral.

Furcsa, hogy egy sima plug-in Golffal, Passattal, Tiguannal szemben nincs egyenáramú gyorstöltési lehetőség, csak váltóáramon tölthető az akku 11 kilowattal. Az Audi szerint úgysem állnál meg tölteni út közben azért az 50-70 kilométerért, míg otthon és a cégnél így is feltölt az akku három órán belül.

A telep a csomagtér alatt van, amivel sikerült 51:49-re kihozni az első-hátsó súlyeloszlást. Az RS5 akkuja nem használható külső áramforrásként, nincs hozzá konnektor-adapter, de nem kizárt, hogy később ezen javít az Audi.

Hátulra saját futóművet fejlesztett az Audi az új RS5-nek, amely az elsőhöz hasonlóan ötlengőkaros. Az új konstrukcióra a nyomatékvektorálás és az eltérő differenciálmű térigénye miatt volt szükség. Két szelepesek az adaptív lengéscsillapítók, tehát ki- és berugózáskor, húzó- és nyomófokozatban is állítható a csillapítási karakterisztika. Itt olvashattok arról, hogy ez mire jó és miként működik.

Alapáron elöl 420, hátul 400 mm átmérőjű acél féktárcsa jár, amit szénszálerősítésű kerámia féktárcsára cserélhetünk elöl 440, hátul 410 milliméteres átmérővel. Ez nagyjából a Lamborghini Urus dimenziója és kell hozzá a 21-es kerékszett.