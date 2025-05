Biztos baromi unalmas már azt olvasni, mennyire jó dolog a sok magasépítésű egyenkrumpli után földközelben ülve autózni egy klasszikus formájú autóval, pedig így van. Az A5-öt is jó vezetni, pedig igazából semmi igazán extra nincs benne, csak amit tud, azt jól csinálja. A kétliteres benzinmotor nem is egetverően erős, de a soros négyhengeres 204 lóereje teljesen elegendő majdnem minden helyzetre.

A hétfokozatú duplakuplungos váltó finoman, de fürgén kapcsol, és szinte fel sem tűnik, amit csinál. Közben az autó csendben, lendületesen halad. Aki mégis beleszólna a váltásokba, a kormány mögötti fülekkel megteheti. Csak minek.

Városban, autópályán egyaránt csendes marad a beltér, sem motorhangtól, sem szélzajtól nem szenvednek benne az utasok és a rugózás is kényelmes. Az autó alatt elöl hátul független, multilink rendszerű futómű dolgozik, ami szintén feltalálja közepesen hitvány úton is, amikor kényelmesnek kell lennie, és tempósabb kanyarokban sem hagyja cserben a vezetőt. Felárért kapható 2 cm-rel alacsonyabb sportfutómű is – a tesztautóé is ilyen volt – illetve további forintokért adaptív lengéscsillapítás is.

Bár papíron a 12,1 méter a fordulóköre nem kifejezetten jó érték, élőben ez mégsem tűnik soknak, sőt, érzésre kifejezetten jól fordul, ami mögött az alapáras progresszív kormányzást sejtem. Manőverezésnél, parkolásnál alig kell a kormányon fordítani, és már kanyarodik is az autó, nagyobb tempónál viszont épp ellenkezőleg.

Vezetőtámogató rendszerei közül szerencsére a vészfékezéssel járók kimaradtak a teszthétből, a tolatókamera, holttérfigyelő és az adaptív tempómat viszont valóban segítséget jelentettek. Ahogy az is, hogy az idétlen, kötelező táblafelismerős és gyorshajtásra figyelmeztető rendszer hatástalanításához a kormány egyik gombját is be lehet tanítani.

Fogyasztása a gyári 6,9 – 7,7 liter helyett a 9,2 litert úgy elégette, mint a pinty. Mentségére szóljon, hogy ezt javarészt városban autózva hozta össze.