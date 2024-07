A közelmúltban alapvetően átdolgozta modellnévszerkezetét az Audi: a jövőben a tisztán elektromos modelleket páros számokkal, míg a belső égésű és hibrid hajtáslánccal szerelt típuscsaládokat páratlan számokkal jelzik.

Így aztán az Audi A4 szedán és az A4 Avant kombi mostantól A5 és A5 Avant néven fut majd; a sportverziók pedig S5 és S5 Avant típusjelzést kapnak.

Ennél sokkal lényegesebb, hogy az új modellcsalád elsőként alkalmazza a Volkswagen-csoport új PPC (prémium belső égésű platform) architektúráját, azaz vadonatúj alapokra épül.

Az új A5-ösök hosszabbak és szélesebbek A4-es jelzésű elődjeiknél, olyannyira, hogy a középkategóriából átsorolják őket a felső-középkategóriába. A változás jelentős, és ami a legfontosabb, a hossznövekmény szinte teljes egészében a tengelytáv gyarapodásának tudható be, azaz javult a helykínálat (és változtak az arányok).

Audi A5 Sedan (változás) Audi A5 Avant (változás) Hosszúság mm 4829 (+67) 4829 (+67) Szélesség (tükrök nélkül) mm 1860 (+13) 1860 (+13) Magasság mm 1444 (+24) 1460 (+11) Tengelytáv mm 2900 (+68) 2900 (+68) Csomagtartó min./max. liter 445 / 1299 476 / 1424

Nem is akárhogyan: hosszú tengelytáv, nagy kerekek, mélyen ülő, sportos karosszéria idézi az eddigi A5, azaz a kupé hangulatát – mellesleg a szedán tetővonala is erősen ejtett, ha annyira nem is, mint az A5 Sportbacké volt. Az Avant is sportosabb fazont öltött, hátsó szélvédője laposabb, a tetővonal légterelőben végződik.

Elöl keskeny fényszórók és módosított arányú hűtőmaszk teremt új megjelenést. A motorházfedél immár nem zár rá a pajzsra, a lökhárító szélén nem csak az S5 sportverzióknál találunk öblös légbevezető nyílásokat, a kerékívek erőteljesen duzzadnak.

Nem kevésbé hangsúlyos a far átalakulása: itt leginkább a lemezfelületből kiemelkedő, faltól falig futó fénysáv hívja fel magára a figyelmet. A szélvédő alatt a kombinál is markáns kacsafarok emelkedik, a lökhárító két szélén az elülső légbeömlőkre rímelő idomok találhatók, középen diffúzor osztja a felületet.

Elöl LED-es, hátul OLED-fényforrásokat találunk, utóbbiak panelenként 60 szegmensből állnak, így helyzetfüggően eltérő fénymintázatot rajzolnak – ezt az Audi kommunikációs világításnak nevezi.

Az utastérben szintén magas fokú a digitalizáció. Az ívelt, szabadon álló OLED panoráma kijelzőcsoport 11,9 colos digitális műszeregységet és 14,5 colos érintőképernyőt foglal magában. Újdonság az utas elé rendelhető, 10,9 colos kijelző, amit a vezető menet közben egyáltalán nem lát. A konfigurálható head-up kijelzőt is továbbfejlesztették az elődhöz képest – most először például ezen keresztül is kezelhetők bizonyos fedélzeti és infotainment-funkciók. A panoráma napfénytetőhöz nincs árnyékoló, helyette szegmensenként elhomályosítható az üvegfelület.

Ami a hajtásláncokat illeti, a 2.0 TFSI kivételével 48 V-os mild hibrid rendszer támogatja a belső égésű motorokat. Az elektromos komponens akár 18 kW (24 LE) extra teljesítményt nyújt, fékenergia-visszanyerésre pedig 25 kW teljesítménnyel képes. Az elektromos rendszerről üzemel a klímakompresszor is, így álló belső égésű motor mellett is működhet a légkondicionáló.

Kiviteltől függően alaphelyzetben kizárólag a villanymotorral fékez az autó, a súrlódó fékek csak intenzív pedálhasználat esetén lépnek működésbe. A fékérzetet ez nem befolyásolja, a vezetőnek nem kell megtanulnia az új, kettős rendszer működését.

A piaci bevezetéskor változó geometriájú turbófeltöltővel szerelt, 2,0 literes benzinmotorral indít az Audi A5, ami lehet 150 vagy 204 lóerős hangolású, az erősebb motorhoz kérhető összkerékhajtás. A mild hibrid 2.0 TDI szintén 204 lóerős, és ez is elérhető quattro hajtásképlettel. Az S5 szériákba szerelt 3.0 V6-os benzinmotor legnagyobb teljesítménye 367 lóerő, a mild hibrid sportmotor csak összkerékhajtással rendelhető. Az összes hajtásláncban dupla kuplungos sebességváltót találunk.

A futómű és a progresszív kormánymű egyaránt precízebb lett, felárért adaptív lengéscsillapítás is kérhető, illetve két sportfutómű is kérhető, 20 mm-es ültetéssel.

Az Audi A5 és S5 modellcsalád európai piaci bevezetése novemberben indul.

Kattints ide, ha videón is megnéznéd a vadonatúj Audi A5-ös családot.