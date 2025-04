A gigantikus csalássorozat hatásai ma is érződnek, de lassan történelmi távlatba kerülnek az események: több generáció nőtt már fel úgy, hogy számukra mindez csak egy messziről derengő, múltbéli esemény.

Mégis olyan horderejű, hogy szokásos, a hazai közlekedés, autózás múltjára visszatekintő sorozatunkban ennek is szentelünk egy fejezetet. Akárcsak minden alkalommal, az időutazás alapját az Arcanum Újságok adatbázisából származó, korabeli újságcikkek, írások adják.

Az olajszőkítés a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legjobban jövedelmező illegális „üzletága” volt, becslések szerint az 1990-es években több százmilliárd forinttal rövidült meg általa a költségvetés. A maffiának csupán sav, néhány üres kft. és pár korrumpálható vámos kellett, hogy évente százmilliárdoktól szabadítsák meg az államkasszát.

Az „olajos ügyek” 1991-1992-ben ütötték fel fejüket, de nagyobb számban 1993-tól jelentkeztek. 2000-ben az olajbizottságnak nevezett országgyűlési vizsgálóbizottság feltárni igyekezett a korrupciós tényeket, de a munkája eredménytelenül zárult.

Ezernyi helyen feldolgozták már ennek a vadkeleti történetnek a részleteit. Ebben a cikkben inkább azokra a tényezőkre koncentrálunk amelyek elvezettek ehhez a helyzethez.

Az olajszőkítés – miért volt ráció ebben a stikliben?

A válaszért messzebb kell visszautaznunk az időben, egészen az 1950-es évekig. Ekkoriban felfutóban volt a hazai olajkitermelés, és a szovjetektől is biztosan, olcsón jött a nyersolaj. A benzin előállítása mellett bőven volt gázolaj is, a termelt mennyiséget pedig nem tudták felszívni az állami teherautós, buszos, mezőgazdasági flották. Ekkoriban még dízel személyautó alig akadt, és magánember nem is tankolhatott csak úgy gázolajat.

Ezért bedurrantották a népi olajkályha programot. 1958-ban megkezdték a Mekalor típusú, gázolajjal működő kályhák gyártását. „Népgazdasági haszna is lesz a Mekalor nagyobb méretű alkalmazásának, mert kevesebb szenet és fát kell majd importálnunk.” – írta a Pest Megyei Hirlap, 1958. februárjában.

A tervgazdálkodás pedig nem ismert tréfát, a kályhák ezerszám kerültek a háztartásokba.

Egyfajta szociális juttatásként kezelték, az ÁFOR 1966-ban törölte el a jegyrendszert a mekalor-olajra, így onnantól már készpénzért vásárolhatta bárki, akinek volt elég forint a zsebében. „Az új árusítási rendszer különösen a vidéki fogyasztóknak kedvez. A korábbi rendszerben gyakran öt-tíz kilométert kellett utazniuk külön a jegyért és külön az olajért ha a kirendeltség és a kút nem volt egy helyen. Az idén már a vidéki fogyasztókis megvásárolhatják készpénzért a legközelebbi üzemanyagtöltőállomáson a MEKALOR olajatA most életbe lépett rendelkezésországosan 112 000 kályhatulajdonost érint köztük 23 000 budapestit.” -írta a Képes Újság 1966-ban.

A később háztartási tüzelőolaj (HTO) néven futó anyagot még olcsóbbá tették. A kormányzat 30 százalékkal lecsökkentette az árát. Az 1969-es árrendezés során a háztartási tüzelőolaj árát 2,20 Ft-ról 1,50 Ft-ra csökkentették, az olajtüzelést, a fűtési költségeket tekintve is versenyképessé tette a többi tüzelőanyaggal szemben.

Olcsó olajat a kályhákba!

A rendelkezés hatására a HTO felhasználás egy év alatt a tízszeresére, 500 ezer tonnára nőt, az átvételi pontok száma bővült. A hetvenes évek közepére viszont begyűrűzött az első 1973-as olajválság hatása. A Központi Bizottság takarékoskodást írt elő. A spórolást több állami cég úgy oldotta meg, hogy a dízel járművekbe elkezdték a sokkal olcsóbb fűtőolajat tankolni.

Ezzel a HTO már a gyakorlatban is azonos szintre került a vele teljesen megegyező, ám jóval drágább gázolajjal. Persze az szocializmus építői ilyen apróságokkal nem törődtek, a számok jól mutattak az év végi jelentésekben: „A népgazdaság számára igen fontos energia megtakarításban is kedvezőek az eredmények. Szénből például a tervezetthez viszonyítva 42, tüzelőolajból 87, fűtőolajból 38, gázolajból 58, az összes energiahordozóból pedig 8 százalékkal teljesítették túl a tervet.” – Népszava, 1975. december (103. évfolyam, 282–305. sz.)

Figyelmen kívül hagyták az intő példákat

A probléma már akkor ordítóan mutatkozott, de dízel magánautók híján nem indult be a láncreakció. Intő példa volt az NSZK, ahol egyre több dízel autót használtak, természetesen a helyi szinten is olcsóbban mért tüzelőolajat tankolva. Itt kezdték el festéssel és egy különleges, csak laborban kimutatható vegyülettel megkülönböztetni a két olajfajtát, ami kulcsfontosságú lesz a hazai olajszőkítés története során is.

„Kivétel nélkül szigorúan megbüntetnek mindenkit, akinél az üzemanyagrendszerben háztartási célra szánt fűtőolajat találnak. Nemcsak a személy- és teherautókat, traktorokat, építőipari gépeket, de még a jachtokat is átvizsgálják. A vám- és pénzügyőrség 20 mozgó laboratóriuma és ellenőrző kocsija éjjel-nappal járja az országot. Évenként 460 ezer vizsgálat során általában négyezer „fűtőolajost” érnek tetten. Az utólag behajtott büntetések összege évi több száz millió márkára rúg.” – Autó-Motor, 1981. július-december (34. évfolyam, 13-24. szám)

Kicsiben nálunk is sefteltek már az 1980-as években, a fűtőolajat főleg külföldi kamionosoknak értékesítették. Az országon áthaladó sofőrök elvileg valutáért megvásárolt gázolajeggyel tankolhattak a kijelölt kutakon, de az illegális megoldások már akkor, internet nélkül is villámgyorsan terjedtek.

Megérte kockáztatni, mert komoly volt az árkülönbség. A külföldi kamionosoknak 20 forintért adták a gázolaj literjét az Áfor kutakon, a hazai vevők 10 forintos áron vásároltak, a HTO meg csak 4 forintba került.

Ez aranybánya volt a zavarosban halászóknak, a Dél-Magyarország egy konkrét ügyről így számolt be: „A nyomozás során kiderült, hogy a munka nélkülijövedelemszerzésnek egyéb módját is megkísérelte. 1984.júniusában 6 ezer liter háztartási tüzelőolajat vásárolt fel különböző benzinkutaknál literenként 4,80 forintosegységáron. A felvásárolt tüzelőolajat külföldi kamionosok részére értékesítette literenként 10 forintért.

Módszere az volt, hogy a fő közlekedési útvonalakon leállította a kamionokat és a tüzelőolajat megvételre felajánlotta, összesen 57 ezerforint értékű tüzelőolajat forgalmazott, melyből 27 ezer forint értékű jogtalanhaszonra tett szert. Ügyében az eljárás folyamatban van.” – Délmagyarország, 1984. szeptember (74. évfolyam, 205-230. szám)

„A gyors haszon egyre többeket csábított csalásra, a Garázsipari Vállalat lebukott kútjain több HTO fogyott el, mint amennyit az egész fővárosban összesen eltüzeltek(!).” – toretro.hu

Minden adott volt a robbanáshoz az 1990-es évekre

A katalizátor a rendszerváltás volt, az import kikerült az állami monopólium alól, ömlöttek az országba a nyugati dízel kocsik, így tényleg ipari mértékű lett a tüzelőolaj tankolása. Ezért itthon is bevezették a tüzelőolaj színezését.

1990-ben egy kormányrendelet előírta: a fűtőolajat adalékanyaggal színezni kell. Erre a ferrocén nevű vegyületet használták, amely pirosra festette az olajat. A ferrocén hozzáadásával megszínezett tüzelőolaj alkalmatlanná vált arra, hogy gépjárművek üzemanyagaként használni lehessen, ugyanis ebben a mennyiségben tönkretette a motort.

Az alkalmazásra 1991-ben került sor, az időszakban szinte minden újságban téma volt az átállás.

„Ferrocén adalék kerül a háztartási tüzelőolajba, közölték még a nyáron. Ezzel elveszítik a dízellel járóautósok olcsó üzemanyag-forrásukat. Majd jött az üzemanyag-áremelés, a blokád, s „leült” az egész dízel-hto kérdés.

Az ünnepek között az ÁFOR-kutaknál kígyózó sorok sejtették, valami ismét készül. Ezúttal valóság lett az ígéretből. Az ÁFOR valóban bekevert. Január elsején nulla órától valamennyi ÁFOR-kútnál ilyen tüzelőolajat forgalmaznak. Ahol nincs adaléktárolós kútfej — ezek általában a falusi benzinkutak — ott ferrocénnal központilag kevert tüzelőolajat hoznak forgalomba.

A pletykák másik része, miszerint a tüzelőolajból melegítéssel eltávolítható az adalék, nem igaz. A forgalmazók olyan öntapadós matricákat ragasztanak a vásárlók kannáira, amelyen az alábbi felirat olvasható. Csak tüzelésre alkalmas, a motort károsítja.

A múlt hónapban a kutaknál tüzelőolajból kétszerannyi fogyott, mint egyéb üzemanyagból. Azt megelőzően pedig a háromszorosát tette ki forgalmuknak.” – Vas Népe, 1991. január (36. évfolyam, 2-26. szám)

Ez a rendelet hozta el az olajszőkítés korát.

A fűtőolajként behozott termékeket a vámkezelésnél kellett volna színezni, ami lehetőséget adott a visszaélésekre. Ha a vámost sikerült megvesztegetni, a szállítmányt további beavatkozás nélkül gázolajként értékesíthették.

Később már erre sem volt szükség, beindult a kémiai semlegesítés, nagyüzemben távolították el a jól látható színt adó adalékanyagot, vagyis szőkítették az olajat. Időközben ráadásul egyre nagyobb lett az árkülönbség a HTO és a dízelolaj között. A csúcs 1994-ben volt, akkor literenként 44 forint volt. A szőkítőknek ez kis befektetés volt és nagy haszon, de az is előfordult, hogy – fiktív cégekről lévén szó – még az olaj vételárának a járulékait sem fizették ki.

A Népszabadság 1993-ban már gyakorlatilag leírta a folyamat „receptjét”.

„Végy több százezer liter tüzelőolajat, szerezz hozzá tiszta ipari kénsavat, és megfelelő arányban öntsd össze őket. A kémiai reakció következtében a kénsav megsemmisíti a festéket, amivel megszínezték a HTO-t. Ha ügyes vagy, le tudod engedni az edény alján összegyülemlett kénsav- és festékkeveréket.

Lám, így készül a szőkített üzemanyag. Az eredmény: kétszeres nyereség.

Ha jó volt a recept, és van türelmed kivárni, hogy az utolsó csepp kénsav is kifolyjon a fűtőanyagból, akkor még a vásárlók gépkocsija sem károsodik. Különben a kénsav megeszi az adagolóberendezést, a dugattyúkat és hengereket is.

Nos ez a recept a szombathelyi Épfu Kft. egykori konyhájáról származik, ahol ügyes „szakácsok” 750 ezer liter háztartási tüzelőolajat „szőkítettek” igen rövid idő alatt és nagy nyereséget zsebeltek be. A rendőrség és a környezetvédelmi felügyelőség a minap megtalálta azokat a kénsavas hordókat, amelyek immár tárgyi bizonyítékot jelentenek e boszorkánykonyhát illetően.” – Reform, 1993. szeptember-december (6. évfolyam, 35-52. szám)

Milliárdokról volt már szó, és az állam béna kacsaként nézte a szabadrablást, az olajszőkítést szervezetten végzők pedig mindig egy lépéssel a rendőrök előtt jártak. Erről írt a Békés megyei Hírlap 1994-ben:

„A hatóság folyamatosan végzi az ellenőrzéseket, de míg a felhajtók CB-rádiókkal, személyi hívókkal, gyors nyugati gépkocsikkal rendelkeznek, addig a hivatal technikai feltételei szegényesebbek. Az olajszőkítésmegállapítása, bizonyítása pedig manapság már laboratóriumi vizsgálatokat igényel, annyira fejlettek a másik oldal eszközei. Felvetődött természetesen az is, mi lehet a megoldás. A parancsnok szerint talán az, ha a gázolaj kettős ára megszűn-történne. Ők azonban alkalmazzák a jogot és nem alkotják.

A sajtótájékoztató után a vámosok és az újságírók az egyik „tetthelyre” is ellátogattak. Pusztaföldváron a Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet szárító tárolójának telepén ugyanis árválkodik egy tartály, amelyből már elszállították az 50 ezer liter árulkodó anyagot. Csak a savazott maradványt találták meg a helyszínre érkezők körülbelül egy héttel ezelőtt. (A nagy tartály mellett még van három kisebb is a telepen.) Az eset tipikus — tudtuk meg kísérőinktől. A bérbeadó — a szövetkezet elnöke — ismert (talán az ő emlékezete is felfrissül, ha a környezetvédők előállnak a környezetszennyezéssel okozott kár megtérítésének igényével), de a bérlő egyelőre még ismeretlen.” – Békés Megyei Hírlap, 1994. szeptember (49. évfolyam, 206-231. szám)

Nem kiskapu volt, annál sokkal több

A kétezres évekre leülepedett annyira az ügy, hogy sok újságban az egész időszakot felölelő, feldolgozó cikkek jelentek meg. A végkövetkeztetés minden esetben szomorú, hosszú évekig maradt a csalás lehetőségét biztosító kettős árazás, az elhúzódó bírósági ügyek végén pedig számos elkövetőt egyszerűen nem találtak meg.

Máig nem tisztázott, hogy az Antall- és a Boross-kormány, egyáltalán a politika miért hagyta évekig a csalásra lehetőséget adó kettős árat. A közvélemény tényként kezelte a politikusok és az alvilág összefonódását. 1993-ban az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban operatív bizottságot hoztak létre az olajmaffia megfékezésére.

A kettős árrendszer mégis csak 1995-től szűnt meg. Nem sokkal később megszigorították a halasztott vámfizetés szabályait, 1998-tól pedig az üzemanyag céljára szolgáló kőolajtermékeket azonnal behajtandó jövedéki adó terhelte. Ezek az intézkedések jelentős mértékben csökkentették az olajjal való visszaélés lehetőségeit.

2000-ben az országgyűlés ad hoc bizottságot hozott létre az olajügyek és a kapcsolódó korrupciós ügyek feltárására, a testület azonban nem jutott kézzelfogható eredményre.

A Legfőbb Ügyészség 2000 márciusában nyilvánosságra hozott vizsgálati jelentése szerint 1991 és 1999 között a kőolajtermékek forgalmazása során 4300 bűncselekményt, hamisítást, csempészetet, vámorgazdaságot követtek el. A perbe fogott 340 vádlott többségét börtönbüntetésre ítélték, de számos elkövetőt nem „találtak”.- Délmagyarország, 2007. június (97. évfolyam, 126-151. szám)