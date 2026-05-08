Nagyjából negyed évszázada készít pickupokat a 2023 óta KGM (KG Mobility Corporation) néven futó vállalat. Azért kell ez a nyakatekert megfogalmazás, hiszen bár a dél-koreai autógyártó régi motoros (Elődein keresztül 1954 óta épít játműveket), korábban a SsangYong-ként ismertük és mostani neve azután született, miután a KG csoport megszerezte a tulajdonjogát.
A lényeg persze az alvázas felépítéssel, a platóval és a négykerék-hajtással szerzett tapasztalatok megléte egy olyan gyártónál, amely éves szinten kevesebb, mint kétszázezer autót gyárt. Persze nem mindenféle modelleket gyártanak, abszolút a terepes vonalat követi a KGM, hiszen a kínálatban a pickupok mellett csak szabadidő-autók szerepelnek, mint a Tivoli, a Korrando, a Torres, az Actyon és a Rexton.
Ám így sem igen fér bele a nagyobb hiba, komolyabb vevői elégedetlenség, miközben a fejlesztési kapacitások nem mérhetőek olyan mamutokéhoz, mint a Toyota vagy a Ford, akikkel konkurálnak.
De vissza a pikupokhoz.
Kínálatukba 2002-ben érkezett a Musso Sports, 2006-ban az Actyon Sports, 2012-ben a Korando Sports majd 2018-ban a Musso/ Musso Grand. Mifelénk a Korando pickupként nem volt ismert, így leginkább a Musso sikereire építhet a gyártó, amely eddig több mint félmillió pickupot épített. Nemrég bemutatták a sorozat új tagját a 2026-as Musso/ Musso Grand-ot. Törökországba utaztunk, hogy kipróbáljuk a modellt.
Külső
Ahogy egy furgonnál vagy általánosan egy hasznonjárműnél, úgy a pickupoknál is sokkal kötöttebb a tervezők keze, hiszen az áruszállításhoz használt rész nagyon hasonló mindenütt. Ezért nem is meglepő, hogy az A oszloptól hátrafelé a sziluett és a lemezek kialakítása az új modellen is hasonló az elődhöz.
Nagy sima felületekkel, határozott, erős vonalakkal dolgoztak a deisgnerek, még a szokásos sárvédőszélesítéseket is visszafogottan emelték ki a síkből. A motorháztető hatalmas asztalként trónol a fülke előtt, szinte tükrözve a platót.
Ellentétben a SUV-okkal, ahol sok esetben csak designelem, itt valódi funkciója van, hogy a lökhárítók (amelyek igen masszív kialakításúak) fényezetlen műanyagból készülnek, így könnyebben viselik a használatból eredő behatásokat. A hátsó sarkokban kis lépcsőket alakítottak ki, hogy könnyebb legyen a platóra lépni.
Van azonban mit nézni az autón, hiszen az orrész nagyon egyedi a hatalmas hűtőmaszkkal, valamint a formát keretező nappali menetfénnyel. A középső rész öt világítóblokkja az Amerikában jellemzőbb fullsize pickupokat idézi meg.
Követve az iparági sztenderdeket tovább nőtt a koreai pickup, ez a modell 5460 milliméter hosszú, 5,5 centivel hosszabb, mint eddig. Tengelytávolsága továbbra is 3210 milliméteres.
Kétféle hosszúságú modell létezik, a Musso és Musso Grand (+30 cm), amelyek így eltérő platóhosszt kínálnak, hozzánk az utóbbi érkezik. Ennek a szállítókapacitása, a méretet illetően a legjobb a kategóriájában, a plató hossza 1610 mm, szélessége 1570 mm, amivel mindkét érték, nagyobb mint a Ford Ranger, Toyota Hilux vagy Isuzu D-max hasonló mérete, de a plató oldalfala is a KGM-ben a legmagasabb (570 mm).
Ebből fakadóan a „csomagtartó” literben mérve is jobb ellenfelinél, itt 1262 literes, a Fordé 1233, a Toyotáé 1000 liter, az Isuzué 1050 liter. Rendelhető lesz hozzá a plató tetejét fedő roló vagy épp komplett doboz is. A letöbb a plató műanyag belső betétét biztosan megrendelik.
A hátsó futómű függvényében kétféle terhelhetőséggel készül a Musso Grand, a maximum 700 kiló lehet, ennél azért tudnak jobbat a konkurensek. Vontatni a Musso Grand is 3,5 tonnát tud.
Ahhoz, hogy terepen is jobban teljesítsen, 28 milliméterrel magasabbra emelték a karosszériát, így a hasmagasság eléri 248 mm-t. Ezzel párhuzamosan javítottak az első terepszögön is, amely immár 30,6 fok. A hátsó terepszög 24,5 fok.
Hét színben lesz kapható az új modell, amelyek közül kettő, a kék és a homokszínű új. Választható még fehér, fekete, zöld. szürke és barna is. Alapesetben 17 colos felnik és 235 /70-es abroncsok kerülnek a Mussóra, de 18-as, sőt 20 col átmérőjű kerekek is elérhetőek hozzá.
Belső
Meglepően szépen, tompán csukódnak a KGM Musso Grand súlyos ajtói. Jó benyomást tesz ez az entrée az emberre. Azoknak, akik nem fogják igazi terepen használni, helyette leginkább közúton és legfeljebb földúton, érdemes lehet utólag fellépővel ellátni az autót, magasra kell ugyanis beszállni. Jól jön ilyenkor az A-oszlopra szerelt kapaszkodó, amivel felhúzhatjuk magunkat.
Fent ülünk, de magában a fülkén belül nem magasan, akár hagyományos SUV-nak is gondolhatnánk, olyan az üléspozíció. Az ülés komfortos tömésű, csípőtájékon kanyarban is ad elég oldaltartást, az ülőlap viszont lehetne hosszabb. Személyautós a kormány is, meglepően kicsi és tág határok között állítható, filigrán a karimája.
A tágas utastér jó minőségű anyagokból épül, gyengébb elem, a szokásos helyen, az ajtózsebeknél található. Ha csak a belső képét látjuk, bármilyen hagyományos személyautónak is hihetnék a Mussót. Kifejezetten tetszetős a lyuggatott műbőr a műszarfal középső részén és a dombornyomott Musso logó a fejtámlákban.
Maga a formavilág klasszikus: 15 éve is néztek így ki autók, igaz nem feltétlenül a pikupok. A legódivatúbb elem a klasszikus, Mercedes-stílusú váltókar és annak cikcakkos vezetése, amelyet akár tekinthetünk fejhajtásnak is a SsangYong és a német gyártó közötti régebbi együttműködés előtt.
Műszerfala letisztult a szellőzők rostélyainak folytatása határozza meg a vízszintes tagolását, ezek a határozott vonalak az ajtókon is tovább futnak. Mondhatnánk, hogy a gombok mennyisége is klasszikus, de a tömeggyártóknál látszik, hogy ez inkább az ideális megoldás. Vagyis most térnek ide vissza, a gombok kiirtása után, hogy a kormányon alkalmazottak mellett a szellőzésnek is megtartották a hagyományos gombokat és nem a menüben bogarászunk miatta.
Az alapmodellbe az egyzónás klíma mellé egy egyszerűbb nyomógombos kezelőpanel került, a jobban felszerelt modellbe három kijelzőkkel megspékelt tekerőgomb kerül.
Nem hiányzik a két digitális kijelző, a vezető előtti még hagyományos árnyékoló alatt bújik meg, a központi képernyő hangsúlyosan elválik a műszerfaltól. Olyan 2000-es évek eleji audis hangulatú. Mindkét képernyő 12,3 col átmérőjű, a fedélzeti rendszer a cég szoftverének (Athena) 3 generációját használja.
A viszonylag egyszerű felépítésű menü gyorsan bővíthető saját eszközünkkel, ráadásul vezeték nélkül kezeli a mobiltelefon-tükröző szoftvereket (Android Auto, Apple CarPlay). Az USB-C csatlakozók mellett vezetéknélküli töltő is várja a mobil eszközöket a váltókar előtt.
Navigációja a TomTom rendszerét használja, a térkép megjeleníthető a vezető előtti képernyőn is. A tolatókamera képe kellően éles. Érdekes, hogy a hagyományos FM rádió tompán muzsikál, de telefonról a digitálisan küldött zenék jól szólalnak meg.
Technika
Terepjárókhoz ideálisan alvázas felépítésű autó a Musso Grand, azaz az autó alatt fut egy erős létraváz és erre ültetik rá a motort és karosszériát, rögzítik hozzá a futóművet. Érdekesség, hogy kétfajta hátsó felfüggesztéssel készül az autó, alapesetben a korábban általánosnak számító laprugók kerülnek az autó alá, de kérhető ötkaros megoldás, ahol csavarrugókat használnak. Előbbi előnye, hogy masszívabb, akár 700 kilót is vihet, utóbbi csak 500-at enged meg, viszont közúton sokkal kifinomultabb a viselkedése.
Egyes piacokon elérhető 2,0 literes benzinmotorral is a modell, de nálunk továbbra is dízelként kerül forgalomba. A 2,2-es gázolajos blokk a cég 2015 óta létező, sajátfejlesztésű négyhengeres motorja, amely a Rexton, Korando modellekben is szerepelt, teljesítménye az évek alatt folyamatosan nőtt. Jelenleg 202 lóerőt és 441 Nm nyomatékot nyújt.
A 2157 köbcentis motor öntöttvas blokkot párosít, alumínium hengerfejjel, vezérlése láncos, befecskendezése közös-nyomócsöves, turbója változó geometriájú, tartozik hozzá töltőlevegőhűtő is. A kipufogógáz tisztításáról adblue-val működő SCR-katalizátor gondoskodik.
Hatfokozatú manuális vagy szintén hatos automata sebességváltóval párosítható a motor. Egyes piacokon hátsókerék-hajtással is elérhető, hozzánk 4×4-el érkezik. Ez is alapvetően a hátsókat hajtja, középkonzolról aktiválható az első hajtás, illetve nehéz terepen a felezőáttétel is.
Számos vezetőtámogató rendszer szerepel a Musso Grand kínálatában, így adaptív tempomat is, amely az elektronikus rögzítőfékkel együttműködve dugóban araszolva is képes működni. Nem hiányoznak a kötelezők, mint a sebességkorlátozó táblák felismerése és vezető figyelmének felügyelete, az automata vészfékezés, a sávtartás segítők, a holttérfigyelő, a hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés, kiszállás figyelmeztetés, ütközésre figyelmeztetés stb sem.
Az autóra szerelt négy kamera nemcsak arra jó, hogy 360 fokos képet adjon a környezetről, de terepen haladva lehetővé teszi a vezető számára, hogy figyelje a jármű alatti részeket is.
Vezetés
A magasan ülő fülke és a hozzá tartozó üléspozíció meghatározza a vezetési hangulatot is, kissé lefelé tekintünk a forgalomra, előttünk „halad” az asztalnyi motorháztető.
Indítás után kívül klasszikus dízeles ketyegés hallatszik, nem olyan, mint a még ilyen motorral kínált személyautóknál, sokkal inkább munkagépekre jellemző orgánummal. De ez cseppet sem bántó, inkább érdekes. Az utastérben ebből alig hallani valamit, gázadásra sokkal inkább mély tónussal válaszol a négyhengeres motor.
Halk működés jellemezi a legtöbb helyzetben (autópályán nem vezettük) az autót, visszafogottak a zajok az utastérben. Nagyon személyautós a hangulata, ahogy a csavarrugós futómű kerékvezetése is (laprugósat nem vezettük). Meglepően simán viszi kasztnit, nem pattog a hátulja, nem táncol oldalra, jól szűri az úthibákat is. Mozgása is személyautós, nem dől be túlzottan a kanyarokban.
A motor ereje nem hozza azt, amit papíron ígér, ekkora teljesítménytől nagyobb vehemenciát várnék. Két oka lehet ennek: egyfelöl a szélesebb használható fordulatszám-tartományra való hangolás, másrészt a hajtásláncban veszhet el az erő, mert padlógázra csak komótosan reagál az autó és csak gondolkodás után lódul neki. Ezen picit javíthatunk a kézi kapcsolással, de sokat nem változtat. Hétköznapi közlekedéshez persze bőven elég a motor tudása.
Szokni kell a fékezést, mert a pedál megnyomására intenzíven reagálnak a fékek és ilyenkor megbillenti az autót, megmutatva, hogy nem pehelysúlyú. Kormányzása szintetikus, nem aránytalanul könnyű, de az zavaró, hogy a sávtartó folyamatosan rádolgozik és irányítja vissza az autót a sáv közepébe, így aztán mi magunk is sokkal többet tekerjük, mint egyéként tennék.
Jó hír, hogy a táblafelismerő és az éberségfigyelő funkciók kaptak gyorsgombokat a menüben, így viszonylag hamar kilőhető a csipogásuk.
Nehéz megmondani mit tudhat terepen, mert csak ramaty minőségű földúton vezettük, amely játék volt az autónak. A négykerék-hajtás a felező is a középkonzolon lévő tárcsával aktiválható, amikor a váltó üresben van. Terepen jól jöhet, hogy rendelkezésre áll lejtmenet vezérlő is.
Költségek
Kétféle felszereltségi szinttel Style, illetve Premium néven kerül majd forgalomba Magyarországon a KGM Musso Grand. A kéziváltóval, négykerék-hajtással és laprugóval szerelt alapmodell nettó 11 299 000 forintos listaáron jelenik meg a nyár elején, ez bruttó 14,3 milliós árat jelent. A bevezetéshez kapcsolódóan bruttó félmilliós kedvezményt kínál majd a márka importőre. Komoly belépő egy olyan piacra, ahol sok cégek keres ajánlatot és nyilván minél kisebb költségen igyekszik megoldást találni.
Egyelőre az automata váltó, a csavarrugós hátsó futómű, a magasabb felszereltség felárát nem hozták nyilvánosságra, azzal megvárják a piaci bevezetést. A Premium változatok egyébként tartalmazzák majd az automatát, a fejlettebb futóművet, a kétzónás klímát, a vezetéknélküli töltőt stb.
Alapesetben 5 év vagy 100 000 kilométeres garanciát kínál a gyártó a modellre. 227 330 forintért a modell két éves koráig vagy 60 ezer kilométerig a garancia kiterjeszthető további 5 évre vagy 150 000 kilométerre, és érvényes a motorra, váltóra, turbóra is.
|A KGM Musso Grand és vetélytársai – Listaár, forint
|Isuzu D-Max (163 LE)
|15 683 230
|Ford Ranger XLT Duplakabinos 3,0 L EcoBlue (240 LE)
|17 400 000
|Toyota Hilux 2.8 D-4D S/S MHEV A/T 6 4×4 Executive (204 LE)
|20 840 700
|Volkswagen Amarok Prime Extra V6 aut. (241 LE)
|20 826 730
|Maxus T60 Max (216 LE)
|19 037 300
|KGM Musso Grand (202 LE)
|14 349 730
Értékelés
Egyszerű de szerethető értékeket kínál a KGM Musso Grand. Továbbra is dízelmotorral készül, utastere ergonomikus, de nem futurisztikus, miközben személyautós komfort és vezethetőség teszi a hétköznapokon is könnyen használhatóvá az egyébként munkára született autót. Nem kínál extra dolgokat, de amit mutat az jó, mellé pedig igazán versenyképes az ár.
