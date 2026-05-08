Ahogy egy furgonnál vagy általánosan egy hasznonjárműnél, úgy a pickupoknál is sokkal kötöttebb a tervezők keze, hiszen az áruszállításhoz használt rész nagyon hasonló mindenütt. Ezért nem is meglepő, hogy az A oszloptól hátrafelé a sziluett és a lemezek kialakítása az új modellen is hasonló az elődhöz.

Nagy sima felületekkel, határozott, erős vonalakkal dolgoztak a deisgnerek, még a szokásos sárvédőszélesítéseket is visszafogottan emelték ki a síkből. A motorháztető hatalmas asztalként trónol a fülke előtt, szinte tükrözve a platót.

Ellentétben a SUV-okkal, ahol sok esetben csak designelem, itt valódi funkciója van, hogy a lökhárítók (amelyek igen masszív kialakításúak) fényezetlen műanyagból készülnek, így könnyebben viselik a használatból eredő behatásokat. A hátsó sarkokban kis lépcsőket alakítottak ki, hogy könnyebb legyen a platóra lépni.

Van azonban mit nézni az autón, hiszen az orrész nagyon egyedi a hatalmas hűtőmaszkkal, valamint a formát keretező nappali menetfénnyel. A középső rész öt világítóblokkja az Amerikában jellemzőbb fullsize pickupokat idézi meg.

Követve az iparági sztenderdeket tovább nőtt a koreai pickup, ez a modell 5460 milliméter hosszú, 5,5 centivel hosszabb, mint eddig. Tengelytávolsága továbbra is 3210 milliméteres.

Kétféle hosszúságú modell létezik, a Musso és Musso Grand (+30 cm), amelyek így eltérő platóhosszt kínálnak, hozzánk az utóbbi érkezik. Ennek a szállítókapacitása, a méretet illetően a legjobb a kategóriájában, a plató hossza 1610 mm, szélessége 1570 mm, amivel mindkét érték, nagyobb mint a Ford Ranger, Toyota Hilux vagy Isuzu D-max hasonló mérete, de a plató oldalfala is a KGM-ben a legmagasabb (570 mm).

Ebből fakadóan a „csomagtartó” literben mérve is jobb ellenfelinél, itt 1262 literes, a Fordé 1233, a Toyotáé 1000 liter, az Isuzué 1050 liter. Rendelhető lesz hozzá a plató tetejét fedő roló vagy épp komplett doboz is. A letöbb a plató műanyag belső betétét biztosan megrendelik.

A hátsó futómű függvényében kétféle terhelhetőséggel készül a Musso Grand, a maximum 700 kiló lehet, ennél azért tudnak jobbat a konkurensek. Vontatni a Musso Grand is 3,5 tonnát tud.

Ahhoz, hogy terepen is jobban teljesítsen, 28 milliméterrel magasabbra emelték a karosszériát, így a hasmagasság eléri 248 mm-t. Ezzel párhuzamosan javítottak az első terepszögön is, amely immár 30,6 fok. A hátsó terepszög 24,5 fok.

Hét színben lesz kapható az új modell, amelyek közül kettő, a kék és a homokszínű új. Választható még fehér, fekete, zöld. szürke és barna is. Alapesetben 17 colos felnik és 235 /70-es abroncsok kerülnek a Mussóra, de 18-as, sőt 20 col átmérőjű kerekek is elérhetőek hozzá.