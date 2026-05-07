Furcsa bejelentés miatt vonult ki a rendőrség az amerikai Tacoma városában: egy fekete szemeteszsákot találtak egy parkoló autó közelében. Az ilyen hívásoknál általában mindenki a legrosszabbra készül, de ezúttal nem robbanóanyag, nem veszélyes hulladék és nem is valami rosszul sikerült marketingakció került elő a zsákból, hanem 363 darab Hot Wheels kisautó. Ráadásul mindegyik eredeti, bontatlan csomagolásban volt.

A helyi rendőrség szerint a csomagot egy közösségi szolgálatot teljesítő munkatárs vizsgálta meg, miután valaki gyanús táskáról tett bejelentést. A zsák tartalma alapján gyorsan kiderült, hogy nem gyerekjátékokról van szó abban az értelemben, ahogy egy homokozóból vagy hátsó ülésről előkerülő kisautó-kupacra gondolnánk.

A bontatlan csomagolás inkább gyűjtőre vagy viszonteladóra utalhat, bár a rendőrség egyelőre nem közölt semmit arról, honnan származhatnak az autók.

A 363 darabos kollekciót beszállították a Tacoma Police Headquarters (kapitányság) épületébe, ahol megőrzik, amíg elő nem kerül a tulajdonosa. A rendőrség közösségi oldalán lényegében azt üzente: ha valakinek hiányzik egy nagyon konkrét és meglehetősen impozáns Hot Wheels-gyűjtemény, jelentkezzen náluk.

Az eset azért is különös, mert egy ekkora, bontatlan Hot Wheels-adag már nem az a kategória, amit valaki véletlenül a kabátzsebében felejt. A Hot Wheels világa régóta nem csak gyerekekről szól: a Mattel 1968-ban indította el a márkát, az első modell a Custom Camaro volt, azóta pedig a kisautók köré komoly gyűjtői kultúra épült. Egyes ritkább darabokért komoly összegeket is fizetnek a rajongók, de a tacomai zsák tartalmának értékéről egyelőre nincs hivatalos információ.

Az 5 legdrágább Hot Wheels A legismertebb csúcstartó az 1969-es rózsaszín, hátulról pakolható Volkswagen Beach Bomb prototípus, amelyért Bruce Pascal gyűjtő nagyjából 70-72 ezer dollárt fizetett, ez mai árfolyamon körülbelül 21,2-21,8 millió forint. A modell mai becsült értékét gyakran 150 ezer dollár környékére teszik, ami már 45,5 millió forintnak felel meg. A gyűjtői piacon egy különleges, strawberry árnyalatú Over-Chrome Mustang állítólag 50 ezer dollárért, vagyis nagyjából 15,2 millió forintért cserélt gazdát, egy eredeti, 16 darabos Redline-szett 31 ezer dollárért, azaz 9,4 millió forintért kelt el, egy 1998-as nyolcdarabos csomag 20 ezer dollárt, vagyis 6,1 millió forintot ért meg valakinek, míg egy 1968-as bronz Custom Barracudáért 15 ezer dollárt, átszámítva 4,5 millió forintot fizettek. Vagyis a tacomai zsákban talált 363 darab bontatlan kisautó értéke nagyon széles skálán mozoghat: lehet sima bolti áru, de ha ritka színek, régi Redline-modellek vagy hibás/prototípus darabok is vannak köztük, már egészen más ligáról beszélünk.

A rendőrség által közzétett fotón csak a gyűjtemény egy része látszik, így valószínű, hogy a tulajdonosnak nem lesz elég annyit mondania: „az enyém a nagy zsák kisautó”. Alighanem pontosan tudnia kell majd, milyen modellek lapultak benne, vagy valamilyen számlával kell igazolnia, ha viszonteladó.